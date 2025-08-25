DE
FR

Un Suisse peut en profiter
Le champion olympique du décathlon forfait pour les Mondiaux

Le champion olympique de décathlon Markus Rooth renonce aux Mondiaux 2025 à Tokyo. Le Norvégien s'est blessé au genou et au coude lors d'un entraînement à la perche.
Publié: il y a 37 minutes
Partager
Écouter
Markus Rooth doit renoncer aux Mondiaux de Tokyo.
Photo: Anna Szilagyi
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Appenzellois Simon Ehammer aura un rival de moins dans le décathlon des Mondiaux 2025. Champion olympique en titre, Markus Rooth a en effet déclaré forfait pour le grand rendez-vous de Tokyo.

A lire aussi
Un forfait de marque aux Mondiaux d'athlétisme
Cyréna Samba-Mayela renonce
Un forfait de marque aux Mondiaux d'athlétisme
Audrey Werro bat le record suisse du 800 m
Dans l'élite mondiale
Audrey Werro bat le record suisse du 800 m

«Le coeur lourd»

«C'est le coeur lourd que je dois annoncer que je ne participerai pas aux championnats du monde de Tokyo» du 13 au 21 septembre, a annoncé Markus Rooth sur son compte Instagram.

Le Norvégien explique s'être blessé à un genou et à un coude lors d'un entraînement à la perche, en se réceptionnant en dehors du matelas. Il va se faire opérer, a-t-il ajouté.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus