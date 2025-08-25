Markus Rooth doit renoncer aux Mondiaux de Tokyo.
L'Appenzellois Simon Ehammer aura un rival de moins dans le décathlon des Mondiaux 2025. Champion olympique en titre, Markus Rooth a en effet déclaré forfait pour le grand rendez-vous de Tokyo.
«Le coeur lourd»
«C'est le coeur lourd que je dois annoncer que je ne participerai pas aux championnats du monde de Tokyo» du 13 au 21 septembre, a annoncé Markus Rooth sur son compte Instagram.
Le Norvégien explique s'être blessé à un genou et à un coude lors d'un entraînement à la perche, en se réceptionnant en dehors du matelas. Il va se faire opérer, a-t-il ajouté.
