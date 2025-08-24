Audrey Werro établit un nouveau record suisse du 800 m à Frauenfeld. La Fribourgoise de 21 ans réalise la deuxième meilleure performance mondiale de l'année.

Audrey Werro bat le record suisse du 800 m

La joie d'Audrey Werro après son record. Photo: TIL BUERGY

ATS Agence télégraphique suisse

Audrey Werro a battu le record de Suisse du 800 m lors des championnats nationaux à Frauenfeld. La Fribourgoise a couru en 1'56''29, ce qui constitue la deuxième performance mondiale de l'année.

Candidate sérieuse à Tokyo

Audrey Werro, âgée de 21 ans, doit dès lors être considérée comme une candidate sérieuse au podium lors des prochains Mondiaux à Tokyo. Elle avait déjà brillé mercredi sous la pluie lors d'Athletissima à Lausanne, finissant 2e en 1'57''34. Elle avait alors manqué de 0''09 son record de Suisse.

La Fribourgeoise a mis les choses au clair dimanche à Frauenfeld avec ce nouveau chrono de référence qui la catapulte dans l'élite mondiale. Dans son sillage, la Valaisanne Lore Hoffmann a également réussi une superbe course conclue en 1'58''29.