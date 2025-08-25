DE
FR

Cyréna Samba-Mayela renonce
Un forfait de marque aux Mondiaux d'athlétisme

Gênée par les blessures cette saison et trop juste physiquement, Cyréna Samba-Mayela ne disputera pas les Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre), a-t-elle annoncé lundi sur Instagram.
Publié: 16:35 heures
Partager
Écouter
Cyréna Samba-Mayela renonce aux Mondiaux de Tokyo.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Française s'était parée d'argent aux JO de Paris 2024 sur 100 m haies, discipline dans laquelle s'illustre la Bernoise Ditaji Kambundji.

«J'aurai essayé. J'ai passé une grosse partie de cette année handicapée par deux blessures qui se sont suivies. J'ai repoussé mes limites (...) mais malgré tous mes efforts, ce n'était pas suffisant pour préparer les Championnats du monde dans les meilleures conditions», écrit Cyréna Samba-Mayela.

Unique médaillée de l'athlétisme français aux Jeux de Paris, Cyréna Samba-Mayela n'avait plus couru en compétition depuis septembre 2024 avant sa rentrée dimanche aux discrets Championnats d'Ecosse. Sélectionnée sous réserve, elle ne devait pas nécessairement courir sous les minima (12''60) mais avait jusqu'à dimanche pour montrer sa «capacité à performer au plus haut niveau».

À lire aussi
Audrey Werro bat le record suisse du 800 m
Dans l'élite mondiale
Audrey Werro bat le record suisse du 800 m
Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld
Champions de Suisse
Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld

Face à des concurrentes de niveau régional, elle a certes remporté sa série avec une avance déconcertante mais le chrono à l'arrivée, 13''30, est son pire résultat depuis mai 2022, le tout malgré des conditions météo idéales et un vent de dos. En finale, elle a terminé quatrième de la course en 13''37.

«Trop peu de temps, trop peu de repères. Il y a beaucoup de frustration (...) J'ai déjà le regard porté plus loin et il est temps de construire la suite avec patience et intelligence. A l'année prochaine», conclut Samba-Mayela sur ses réseaux sociaux.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus