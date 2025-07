Sochi a accueilli les derniers Jeux olympiques en Russie, en 2014. Photo: imago/Bild13

Blick Sport

Récemment, le ministre russe des Sports, Mikhaïl Degtyarev, était présent en Suisse: «Je reviens de Lausanne et j'y ai visité le Musée olympique, où le souvenir des Jeux de Moscou et Sochi persiste. J'ai pu y voir des cartes postales, des badges, de nombreux objets ainsi que les mascottes, a-t-il précisé. Ce sont des événements historiques et les souvenirs sont encore présents dans les cœurs de millions de personnes.»

Cette visite sur les bords du Léman l'a convaincu: la Russie allait à nouveau se porter volontaire pour l'organisation de Jeux olympiques: «Bien sûr que nous nous porterons candidats à l'avenir et nous pourrons l'organiser au plus haut niveau, nous l'avons déjà prouvé à deux reprises», a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par l'agence TASS.

«Un pays hospitalier»

La Russie a déjà accueilli les Jeux olympiques d’été en 1980 à Moscou, sous l’ère soviétique, puis les Jeux d’hiver en 2014 à Sotchi. Selon Mikhaïl Degtyarev, les infrastructures russes sont toujours capables d’accueillir de grands événements. Il cite notamment la Coupe du monde de football 2018 comme référence. «Notre pays est l’un des plus hospitaliers et nous disposons des infrastructures nécessaires. La Coupe du monde suscite encore aujourd’hui d'excellents souvenirs dans le monde entier. Les gens faisaient la fête et soutenaient leurs équipes à Moscou, Ekaterinbourg, Kazan, Volgograd, Kaliningrad et dans d’autres villes.»

Le ministre russe semble avoir été conforté dans l’idée d’un retour possible de la Russie dans le mouvement olympique. Mikhaïl Degtyarev a également profité de son intervention pour dénoncer les sanctions prises contre les athlètes russes: «Que nous apprennent les Jeux Olympiques? Il ne faut pas boycotter. Le mouvement olympique doit s’unir. En 1980, nous avons été boycottés, et plus tard, nous l’avons déclaré à notre tour. Tout cela était inacceptable. Tout comme celle d'aujourd’hui avec la discrimination fondée sur la nationalité envers nos athlètes. Nous devons nous éloigner de cela.»

Bannissement toujours en cours

Le 28 février 2022, le Comité international olympique a recommandé aux fédérations sportives internationales d’interdire la participation des athlètes russes et biélorusses aux compétitions internationales, en raison de la guerre lancée par Moscou en Ukraine. À la suite de ces recommandations, la majorité des fédérations sportives mondiales ont décidé d’exclure les athlètes de Russie et de Biélorussie de l’ensemble des tournois internationaux.

Fin mars 2023, le CIO a recommandé d’autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer à des compétitions sportives internationales, mais uniquement sous bannière neutre. Par ailleurs, la Russie et la Biélorussie demeurent exclues des compétitions par équipes.