Traveser le Rio de la Plata pour relier, à la nage, l'Uruguay à l'Argentine. C'est la prouesse qu'a réalisé Stève Stievenart, nageur de l'extrême, dimanche.

Blick Sport et AFP

Stève Stievenart est un nageur pas comme les autres. Déjà parce qu'il s'est mis à ce sport à 40 ans. Et surtout parce que, malgré ce retard, il réalise régulièrement des premières mondiales. La dernière en date: boucler la «triple couronne du bout du monde».

Le nageur le plus résistant

Le Français, surnommé «le Phoque», a mis 17 h 59 min 33 sec à la nage pour traverser le Rio de la Plata en Argentine sur 43 kilomètres, dimanche dernier. Il valide ainsi la troisième étape de cette fameuse «triple couronne du bout du monde», après ses traversées du détroit de Beagle (entre l'Argentine et le Chili) et du détroit de Magellan au Chili. «J'ai eu des vagues et du vent tout le temps, pas un moment d'accalmie», a réagi le nageur de 48 ans. «Le Rio de la Plata, ça se mérite ! C'était une journée éprouvante.»

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Pas le nageur le plus technique, le Nordiste est devenu le nageur le plus résistant. Capable de passer des heures dans des eaux glacées, sans combinaison, il en tire son avantage et réalise des performances uniques. «Je suis super content car je suis le premier nageur à le faire, c'est une double satisfaction», disait-il après sa traversée du Rio de la Plata.

Depuis de nombreuses années, Stève Stievenart parcourt le globe à la recherche de défis extrêmes, «un voyage intérieur» animé par la volonté de «se reconnecter avec la nature», expliquait-il à l'AFP en 2024. Il est notamment spécialiste de la traversée de la Manche, considérée comme l'Everest de l'endurance en eau libre.