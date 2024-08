Les grands noms d'Athletissima ont brillé

Pour la rentrée après les Jeux olympiques, les meilleurs de l'athlétisme se sont rendus à Lausanne. Et ils ont fait le show, avec de jolis chronos et dans une belle ambiance.

Femke Bol a réalisé un record du meeting.

Matthias Davet Journaliste Blick

Quelques jours après la fin des Jeux olympiques, le gratin de l'athlétisme mondial s'est donné rendez-vous à la Pontaise pour Athletissima. De nombreux médaillés olympiques ont fait le show à Lausanne et d'autres ont pu prendre leur revanche sur certains qui les ont battu à Paris.

Après les épreuves pour les jeunes, l'une des premières épreuves a été le 200 m femmes. Les Suissesses ne sont pas parvenues à se mettre en évidence, terminant à la 5e (Pointet), 6e (Atcho-Jaquier) et 8e (Hoenke).

Quelques instants plus tard a eu lieu la première épreuve estampillée «Diamond League». Le 400 m a été remporté par le vice-champion olympique Matthew Hudson-Smith. Seul Suisse engagé au tour de piste, Lionel Spitz n'a pas pu faire mieux que la 7e place.

Six records du meeting

Pourtant, la plus belle prestation de la soirée est tombée juste après cette course. Champion olympique, Emmanuel Wanyonyi a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 800 m (1'41"11) et a explosé le record du meeting vieux de 27 ans. Sur la piste de la Pontaise, le Kényan a été imité plus tard par Jakob Ingebrigsten, qui a effacé son propre record du meeting acquis l'année dernière sur 1500 m, et par Diribe Welteji sur 3000 m. «La course de ce soir m'a donné des bonnes réponses et je me réjouis de construire sur ça pour la fin de la saison», a lâché le Norvégien. Entre-deux, le 100 m haies a été remporté par la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn et le poids par l'Américaine Chase Jackson.

Médaillé de bronze à Paris, Rasheed Broadbell a pris sa revanche sur le champion olympique de 110 m haies, Grant Holloway. Avec l'absence sur 800 m de Keely Hodgkinson, meilleure du monde, c'est également la troisième aux JO, la Kényane Mary Moraa, qui s'est imposée sur la distance. Vers 21h30, Femke Bol a ensuite battu un nouveau record du meeting sur 400 m haies (52"25), tout comme Anderson Peters au javelot. À la hauteur, la championne olympique Yaroslava Mahuchikh l'a emporté sans forcer (1m99), tout comme le Botswanais Letsile Tebogo sur 200 m.

Les belles performances suisses

Côté suisse, on peut relever l'excellente troisième place de Mujinga Kambundji sur 100 m (3e). «C'est toujours spécial de revenir ici, surtout après tout ce que j'ai réussi cette année», a souri la Suissesse la plus rapide de l'histoire. L'Appenzellois Simon Ehammer a atterri à la même position lors du concours à la longueur, grâce à un saut à 7m99.

Le bouquet final (avant le feu d'artifice) a eu lieu sur le relais 4x100 m. Derrière les Britanniques et un sixième et dernier record du meeting, les Suissesses avec Kora, Atcho-Jaquier, Pointet et Kambundji a terminé à la deuxième place, à 11 centièmes du record de Suisse. Une belle manière de conclure cette magnifique soirée d'athlétisme à la Pontaise.