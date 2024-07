Au Tour de France, les VIP mangent sur une table pliante

Aperçus exclusifs d'une journée en tant que VIP sur le Tour de France. Entre visites des bus des équipes, chaises pliantes et final exceptionnel entre Pogacar et Vingegaard.

1/12 Dans la voiture VIP, de gauche à droite: le chauffeur et ancien cycliste professionnel Ludovic Turpin, l'ex-cycliste Imogen Cotter, la responsable de l'hospitalité «Decathlon AG2R La Mondiale Team» Juliette et la stagiaire de Blick Laura.

Laura Erni

Le rendez-vous est fixé tôt le matin pour cette étape de montagne exigeante: 211 kilomètres et 4350 mètres de dénivelé sont au programme. Pour les coureurs du Tour de France. Et pour nous aussi. Blick participe à la 11e étape du Tour, dans le convoi VIP. Pour nous, invités, la journée commence dans le village VIP: un endroit agréable au centre de la station thermale fraîche et pluvieuse d'Évaux-les-Bains, avec des animations, de délicieux amuse-gueules et du café en abondance – le tout gratuitement.

Être VIP à la course cycliste la plus célèbre du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, le privilège de pouvoir se rendre dans les bus de l'équipe avant le départ et d'y voir les athlètes de près. La tension, la nervosité et la soif de réussite de ces cyclistes apparemment surhumains sont littéralement palpables.

«Pogacar attaque! Il part en solo»

Nous nous dirigeons ensuite vers la voiture de l'équipe qui nous accompagne tout au long de l'étape et où je prends place aux côtés d'anciens coureurs professionnels comme Imogen Cotter et Ludovic Turpin. Ce dernier soutient l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale pendant le Tour de France et est notre capitaine ce jour-là. L'homme à la barre.

Sinon, il fait office de directeur sportif de l'équipe cycliste féminine Féminin Chabéry. Cotter, quant à lui, a été invité à l'événement pour des raisons de relations publiques. En plus de votre serviteur, Juliette, la responsable de l'hospitalité de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale, passionnée de cyclisme, est également dans la voiture. Les discussions sur les favoris et les stratégies rythment le trajet, l'analyse de l'équipe hôte autour de Felix Gall et de ses ambitions au classement général face à Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard est particulièrement passionnante. L'équipe espère également une victoire du jour de Bruno Armirail, Paul Lapeira ou Nicolas Prodhomme – mais ce jour-là, la chance n'est pas de leur côté.

Le bus VIP est toujours en route, environ 30 kilomètres avant les athlètes. Il existe pourtant une limite inférieure qui doit impérativement être respectée pour des raisons de sécurité. «Pogacar attaque! Vingegaard ne suit pas. Pogacar part en solo», ou «Roglic chute» – des messages radio comme celui-ci sont régulièrement diffusés par la radio du Tour. Le bus est équipé d'une radio et d'une télévision pour retransmettre en direct la course et les communications internes de l'équipe. Dans les montagnes, les systèmes de radio et de télévision tombent parfois en panne, si bien que le téléphone portable doit prendre le relais.

Pour le déjeuner, un repas d'un genre particulier est servi au kilomètre 120. Toute l'équipe d'accueil gare ses voitures sur le bord de la route, déballe des tables de camping et des chaises pliantes, veille au confort avec une nappe d'équipe et sert des plats organisés et préparés par le Tour avec un choix de boissons et de vins. Nous savourons le repas pendant que les coureurs passent à toute vitesse devant nous. Particulièrement excitant: l'un des cracks de l'échappée est un protégé de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale – l'Autrichien Felix Gall.

Dès que le peloton nous dépasse, nous devons, nous aussi, nous dépêcher – nous nous précipitons vers les voitures qui nous attendent pour partir le plus vite possible. La raison: l'objectif est de dépasser les cracks sur les routes secondaires afin de nous repositionner devant le peloton à peine 30 kilomètres plus tard – nous y parvenons!

«Romain, tu vas nous manquer!»

Ensuite, les montées deviennent plus raides et les fans plus nombreux, notamment les supporters du héros local Romain Bardet, qui se rassemblent au point le plus raide du parcours – à 14% de pente – peu avant le col du Pas de Peyrol. Bardet dispute cette année son dernier Tour de France.

Et c'est peu dire que le Français est vénéré dans sa région natale. Sur la montagne, l'euphorie est telle que même les fans nous célèbrent en tant que VIP. J'ai du mal à imaginer le frisson que cela doit être pour les athlètes lorsqu'ils sont soutenus par toutes ces personnes.

Notre bus VIP arrive juste à temps à l'arrivée – où peu après, Pogacar et Vingegaard se livrent à un sprint final exceptionnel, que le Danois remporte finalement de quelques centimètres. Une journée pleine de sensations fortes sur le Tour de France – et pas seulement pour les professionnels.