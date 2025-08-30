DE
Vuelta à Saragosse
Jasper Philipsen s'adjuge la 8e étape au sprint

Jasper Philipsen s'est imposé au sprint lors de la 8e étape de la Vuelta dans les rues de Saragosse. Le Norvégien Torstein Traeen reste logiquement en rouge.
Publié: 17:55 heures
Jasper Philipsen le plus rapide à Saragosse
Photo: Mosa'ab Elshamy
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'étape était promise aux sprinters, c'est bien ce qui s'est passé. Et bien entendu, Jasper Philipsen n'avait pas l'intention de laisser filer son bien.

Le coureur d'Alpecin, déjà vainqueur de la première étape de cette Vuelta en Italie mais battu par Ben Turner à Voiron lors de la 4e étape, a répondu présent. Et ce malgré le fait d'avoir été tassé contre les barrières sur la gauche par Elia Viviani, finalement deuxième. Le podium est complété par le Britannique Ethan Vernon. Le Belge signe son cinquième succès sur le Tour d'Espagne.

Dimanche, les sprinters seront nettement plus discrets puisque la Vuelta va à nouveau arriver en altitude. La 9e étape conduit les coureurs d'Alfaro à la station de Valdezcaray (1541 m) après 195 km d'efforts. L'occasion, peut-être, pour Jonas Vingegaard de reprendre du temps à Traeen.

