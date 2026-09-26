Grave chute collective lors des Championnats du monde de cyclisme à Montréal! Plusieurs coureuses ont chuté à 94 kilomètres de l'arrivée. Caroline Andersson et Lauretta Hanson ont été transportées à l'hôpital après avoir été blessées.

Une violente chute collective lors de la course sur route des Mondiaux féminins

Une violente chute collective lors de la course sur route des Mondiaux féminins

Manuela Bigler

Des images impressionnantes aux Championnats du monde de cyclisme à Montréal. Lors de la course sur route féminine, une lourde chute collective s’est produite à l’avant du peloton, à environ 94 kilomètres de l’arrivée, sur une portion particulièrement rapide. Plusieurs coureuses sont restées au sol.

La Suédoise Caroline Andersson (25 ans) et l’Australienne Lauretta Hanson (31 ans) ont été particulièrement touchées. Toutes deux ont dû être soignées sur place et, selon les informations disponibles, ont ensuite été évacuées vers l’hôpital.

La Canadienne Magdeleine Vallières (25 ans) figure également parmi les victimes de cette chute. Elle avait remporté la course l’an dernier aux Championnats du monde de Kigali, au Rwanda. La tenante du titre a pu reprendre la route, mais semblait très secouée. Dans la montée qui a suivi, elle a dû laisser filer plusieurs concurrentes et a été distancée.

Plusieurs chutes avaient déjà eu lieu auparavant, mais sans conséquences aussi graves. L’Espagnole Paula Blasi (23 ans) avait notamment lourdement chuté à environ 110 kilomètres de l’arrivée. Elle avait malgré tout réussi à repartir. Quelques kilomètres plus tard, elle a toutefois dû abandonner.