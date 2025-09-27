DE
FR

Cyclisme
Une nouvelle médaille suisse à Kigali

La Suisssesse Anja Grossmann a gagné la médaille de bronze dans la course juniors des Mondiaux au Rwanda. Elle n'a été battue au sprint que par l'Espagnole Paula Ostiz et l'Italienne Chantal Pelogo.
Publié: il y a 51 minutes
Partager
Écouter
Anja Grossmann (à droize) pose avec sa médaille
Photo: Jerome Delay
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suissesse Anja Grossmann a décroché la médaille de bronze lors de la course juniors des Championnats du monde au Rwanda. Elle n’a cédé au sprint qu’à l’Espagnole Paula Ostiz et à l’Italienne Chantal Pelogo.

A trois semaines de son 17e anniversaire, l'apprentie de commerce lucernoise a fourni une très belle course. Elle a apporté une quatrième médaille à la délégation suisse lors de ces épreuves de Kigali.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus