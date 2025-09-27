Une nouvelle médaille suisse à Kigali

Publié: il y a 51 minutes

La Suisssesse Anja Grossmann a gagné la médaille de bronze dans la course juniors des Mondiaux au Rwanda. Elle n'a été battue au sprint que par l'Espagnole Paula Ostiz et l'Italienne Chantal Pelogo.

Anja Grossmann (à droize) pose avec sa médaille Photo: Jerome Delay

ATS Agence télégraphique suisse

A trois semaines de son 17e anniversaire, l'apprentie de commerce lucernoise a fourni une très belle course. Elle a apporté une quatrième médaille à la délégation suisse lors de ces épreuves de Kigali.