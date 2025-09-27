Une nouvelle médaille suisse à Kigali

Anja Grossmann (à droize) pose avec sa médaille
Photo: Jerome Delay
ATS Agence télégraphique suisse
La Suissesse Anja Grossmann a décroché la médaille de bronze lors de la course juniors des Championnats du monde au Rwanda. Elle n’a cédé au sprint qu’à l’Espagnole Paula Ostiz et à l’Italienne Chantal Pelogo.
A trois semaines de son 17e anniversaire, l'apprentie de commerce lucernoise a fourni une très belle course. Elle a apporté une quatrième médaille à la délégation suisse lors de ces épreuves de Kigali.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec vidéo
Présenté par
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Présenté par
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?