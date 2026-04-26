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Liège-Bastogne-Liège
Tadej Pogacar fait craquer Paul Seixas après un duel d'anthologie

Tadej Pogacar remporte un quatrième Liège-Bastogne-Liège. Longtemps tenu en joue par le prodige Paul Seixas, le Slovène se rapproche du record de victoires d'Eddy Merckx.
Publié: il y a 35 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
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ATS Agence télégraphique suisse

Insatiable, Tadej Pogacar a remporté dimanche Liège-Bastogne-Liège devant le Français Paul Seixas. C'est la quatrième fois que le champion du monde slovène triomphe sur la Doyenne des classiques.

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Déjà vainqueur en 2021, 2024 et 2025, «Pogi» rejoint l'Italien Moreno Argentin et l'Espagnol Alejandro Valverde au palmarès de «LBL». Il n'est plus qu'à une victoire de la légende belge Eddy Merckx et ses cinq succès.

Dimanche, l'ogre slovène a remporté un duel passionnant avec le prodige français Paul Seixas, vainqueur de la Flèche Wallonne mercredi. Il a toutefois dû attendre la dernière difficulté du jour, la côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km à 11%) à 13 km de l'arrivée, pour faire craquer son nouveau rival de 19 ans qui a finalement terminé avec 45 secondes de retard à Liège.

Evenepoel battu

Le Belge Remco Evenepoel n'a quant à lui pas pu rivaliser. Le double vainqueur de l'épreuve (2022, 2023) a été battu dès que Pogacar a appuyé sur l'accélérateur dans la terrible côte de La Redoute (1,6 km à 9,4%), à 35 km de la ligne.

Le champion olympique du contre-la-montre a terminé troisième (+1'42) en réglant au sprint un groupe de poursuivants dans lequel figurait le champion de Suisse Mauro Schmid.

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