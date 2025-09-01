DE
FR

Emporté par la maladie
Décès de Walter Godefroot, ex-rival d'Eddy Merckx

Walter Godefroot, ancien grand rival d'Eddy Merckx et ex-directeur sportif notamment de l'Allemand Jan Ullrich, est décédé lundi à l'âge de 82 ans. C'est ce qu'a rapporté l'agence Belga.
Publié: 20:52 heures
|
Dernière mise à jour: 20:54 heures
Walter Godefroot est décédé ce lundi.
ATS Agence télégraphique suisse

Le Belge, emporté par la maladie de Parkinson, laisse derrière lui un palmarès fort de quatre Monuments du cyclisme et de dix étapes du Tour de France.

Le natif de Gand a remporté le Tour des Flandres à deux reprises, en 1968 et 1978, ainsi que Paris-Roubaix (1969) et Liège-Bastogne-Liège (1967). Il a également décroché deux victoires d'étapes au Tour d'Espagne ainsi que la course en ligne des Championnats de Belgique en 1965 et 1972. En 1975, il avait été le premier à s'imposer sur les Champs-Elysées à Paris lors du Tour de France.

Mentor de Jan Ullrich

Après sa carrière de coureur, le Flandrien a été le directeur sportif de plusieurs équipes, jusqu'en 2007, notamment de la formation Telekom où il a dirigé l'Allemand Jan Ullrich, vainqueur du Tour de France 1997 avant d'avoir reconnu une dizaine d'années plus tard s'être dopé durant une partie de sa carrière.

Godefroot n'a lui jamais fait aveu de dopage dans les équipes qu'il a dirigées. Le décès de son ancien rival a «profondément touché» Eddy Merckx qui a salué l'un de ses plus grands rivaux sur la route. Les performances de Walter Godefroot ont été «largement sous-estimées», a déclaré celui qui possède toujours à ce jour le plus beau palmarès du cyclisme.

