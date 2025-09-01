DE
FR

Il sort gentiment du bois
Fils de Tiger, Charlie Woods réussit un trou en un

Fils de la légende Tiger, Charlie Woods n'est pas non plus un manche, club en main. Il l'a prouvé ce week-end au TPC Sawgrass, où il a réussi un trou en un.
Publié: 16:09 heures
Partager
Écouter
Charlie Woods est le fils de Tiger, légende du golf.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Blick Sport

Le nom «Woods» va-t-il continuer à arpenter les greens internationaux durant les prochaines années? Si le prénom de Tiger n'est plus à présenter, avec ses 15 titres lors de tournois majeurs, celui de Charlie pointe gentiment le bout de son nez.

Il faut dire qu'à 16 ans, le fils du golfeur américain fait déjà parler de lui. Ce week-end, il était engagé au TPC Sawgrass, un championnat junior. Sur le trou No 3, Charlie Woods a réalisé le bel exploit de lancer un trou en un, sur un par 3.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Malgré ce magnifique coup, le jeune homme a terminé à la 31e place de ce tournoi, avec une fiche de +7. Il est resté à 16 coups du vainqueur du jour, Miles Russell.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus