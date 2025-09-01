Fils de la légende Tiger, Charlie Woods n'est pas non plus un manche, club en main. Il l'a prouvé ce week-end au TPC Sawgrass, où il a réussi un trou en un.

Fils de Tiger, Charlie Woods réussit un trou en un

Charlie Woods est le fils de Tiger, légende du golf. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Le nom «Woods» va-t-il continuer à arpenter les greens internationaux durant les prochaines années? Si le prénom de Tiger n'est plus à présenter, avec ses 15 titres lors de tournois majeurs, celui de Charlie pointe gentiment le bout de son nez.

Il faut dire qu'à 16 ans, le fils du golfeur américain fait déjà parler de lui. Ce week-end, il était engagé au TPC Sawgrass, un championnat junior. Sur le trou No 3, Charlie Woods a réalisé le bel exploit de lancer un trou en un, sur un par 3.

Malgré ce magnifique coup, le jeune homme a terminé à la 31e place de ce tournoi, avec une fiche de +7. Il est resté à 16 coups du vainqueur du jour, Miles Russell.