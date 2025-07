Alessandra Keller en pleine action à Vallnod. Photo: MAXIME SCHMID

ATS Agence télégraphique suisse

Après sa victoire en short track vendredi, Alessandra Keller n’a été devancée que par la Néo-Zélandaise Samara Maxwell, leader du classement général de la Coupe du monde, lors de la course disputée à plus de 2 000 mètres d’altitude dans la station de ski de Pal Arinsal. Parti un peu mal, Alessandra Keller a su progressivement remonter, dépassant dans le dernier des sept tours la Suédoise Jenny Rissveds et l’Italienne Martina Berta.

Koller, athlète suisse la plus régulière

Nicole Koller, l’athlète suisse la plus régulière de la saison, a également brillé en intégrant le top 8 dès sa sixième course de la saison, terminant cinquième. Ronja Blöchlinger a réalisé son meilleur résultat en carrière avec une huitième place, deux jours seulement après ses débuts sur le podium lors de la course courte. Quant à Jolanda Neff, elle continue de progresser à un mois et demi des Championnats du monde organisés à domicile en Valais. La championne olympique 2021 a terminé neuvième, signant ainsi sa troisième place consécutive dans le top 10.

Avec une 14e place, Linda Indergand a atteint de justesse le top 20, seuil requis pour répondre aux critères de sélection pour le Championnat du monde, et ce le jour même de son 32e anniversaire.

De nombreuses chutes

La course a été marquée par de nombreuses chutes, la piste étant rendue glissante par la pluie de la nuit précédente. À mi-course, la Néerlandaise Puck Pieterse, alors en tête, est elle aussi tombée et a terminé dixième. Samara Maxwell, qui a signé sa deuxième victoire en Coupe du monde, est montée sur le podium pour la sixième fois cette saison. Après six courses sur dix, la Néo-Zélandaise domine le classement général de la Coupe du monde avec 445 points d’avance sur Nicole Koller.