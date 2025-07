Photo: IMAGO/Sven Simon

Ce dimanche, Lamine Yamal célèbre ses 18 ans. Majorité atteinte pour celui que certains considèrent déjà comme l'un des plus grands prodiges du siècle. D’ailleurs, petit détail méconnu: Yamal n’est pas son nom de famille, mais son deuxième prénom. Son nom complet? Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Feliz cumpleaños, champion!

Photo: IMAGO/Steinsiek.ch

L'avez-vous reconnu? Sur cette photo prise en février 2017, on aperçoit le jeune Lamine Yamal, alors âgé de 9 ans, au centre de l’image. Il participait avec le FC Barcelone à un tournoi en salle U10 à Weil am Rhein, en Allemagne. Sans surprise, son équipe avait remporté la compétition. «Son talent sautait aux yeux», se souviennent encore ceux qui l’ont vu jouer ce jour-là.

Les autres footballeurs étaient-ils aussi bons à 18 ans?

Pelé (1940-2022)

À 17 ans, le Brésilien marquait déjà l’histoire lors de la Coupe du monde 1958 en Suède. Il devient à cette occasion le plus jeune buteur et le plus jeune champion du monde de l’histoire.

2. Lionel Messi (38 ans)

L’Argentin fête son premier grand titre à 17 ans avec le FC Barcelone, où il participe à sept matchs. Quelques jours après ses 18 ans, il est sacré champion du monde U20 avec l’Argentine.

3. Diego Maradona (1960-2020)

Dès ses 17 ans, il termine meilleur buteur du championnat argentin. À 18 ans, il remporte la Coupe du monde des moins de 20 ans.

4. Cristiano Ronaldo (40 ans)

À 17 ans, il dispute la Ligue des champions, l'Europa Ligue et le championnat portugais. Son premier titre, une Supercoupe du Portugal, arrive à 18 ans.

5. Johan Cruyff (1947-2016)

À 17 ans, le Néerlandais débute en Eredivisie avec l’Ajax Amsterdam… et marque dès son premier match. Il décroche son premier titre national à 19 ans.

Premières minutes de jeu à 15 ans

Lamine Yamal n’a pas attendu ses 18 ans pour faire parler de lui: le 29 avril 2023, il entre en jeu avec le FC Barcelone en Liga à seulement 15 ans. Le 8 septembre 2023, il honore sa première sélection avec l'équipe nationale d’Espagne… à 16 ans à peine.