Lamine Yamal prévoit une fête secrète pour son 18e anniversaire.

Carlo Steiner

À seulement 17 ans, Lamine Yamal a déjà accompli plus dans sa jeune carrière que bien des stars du ballon rond en toute une vie. En 127 matchs avec le FC Barcelone et l’équipe nationale espagnole, il a inscrit 31 buts, délivré 43 passes décisives, remporté deux titres de champion d’Espagne, une Coupe nationale et, cerise sur le gâteau, l’Euro l’été dernier. Et voilà qu’il s’apprête à fêter sa majorité. Mais la fête en question intrigue autant qu’elle fascine.

Selon Marca, la soirée aura lieu le 13 juillet, à Barcelone. De nombreuses personnalités du monde du sport devraient y être conviées, à commencer par la star de la Formule 1 Lewis Hamilton. Côté musique, des têtes d’affiche comme la chanteuse Bad Gyal, le producteur Bizarrap, le reggaetonero portoricain Ozuna et le rappeur argentin Duki devraient animer la soirée. Contrairement aux rumeurs relayées par certains médias espagnols, Lamine Yamal aurait préféré sa ville natale à Ibiza, selon El Periodico.

Mais ce sont surtout les règles draconiennes imposées pour cet événement qui alimentent la polémique. Drogues interdites – ce qui paraît logique –, mais aussi confiscation des téléphones portables et des caméras. Le lieu précis de la fête ne serait communiqué aux invités que quelques heures avant, selon la mannequin Claudia Calvo. Élue Miss Teen Europe 2022, elle affirme avoir été invitée… et avoir décliné.

«Ils prêtaient plus attention à la taille de leur poitrine»

Et les raisons de son refus font froid dans le dos. Invitée sur le plateau de l’émission TardeAR sur Telecinco, Calvo raconte qu’on lui a demandé de réunir une douzaine de jeunes femmes pour la fête. Les critères? Purement physiques: «Ils se sont surtout intéressés à la taille de leur poitrine et à la couleur de leurs cheveux», assure-t-elle. Elle dit avoir eu un mauvais pressentiment, d’autant plus qu’elle ignorait la destination exacte du bateau censé accueillir la fête.

Les réseaux sociaux, eux, s’enflamment. «J’en ai marre de la façon dont on glamourise la prostitution dans les médias pour que ça ait l’air cool. Et Yamal, à peine 18 ans, fait déjà flipper», écrit un internaute sur X (ex-Twitter).

Reste à voir ce qui filtrera réellement de cette soirée bling-bling. Beaucoup spéculent déjà en ligne sur une éventuelle exception faite à l’interdiction de filmer, notamment pour le streamer américain IShowSpeed, qui a confirmé sa venue. Mais ne comptez pas trop sur sa chaîne aux 40 millions d’abonnés pour y voir des images croustillantes.