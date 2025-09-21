DE
Contre-la-montre des championnats du monde
Remco Evenpoel sacré en écrasant la concurrence, Stefan Küng 10e

Remco Evenepoel triomphe à Kigali, remportant son troisième titre mondial consécutif du contre-la-montre. Le Belge a écrasé la concurrence, se permettant même de rattraper et de déposer Tadej Pogacar.
Publié: il y a 20 minutes
Remco Evenepoel a remporté son 3e titre consécutifs de champion du monde de contre-la-montre.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Remco Evenepoel est devenu champion du monde du contre-la-montre pour la troisième année consécutive dimanche à Kigali. Le Belge a survolé les débats du début à la fin de la course.

Evenepoel s'est même permis de rattraper et doubler le Slovène Tadej Pogacar, parti deux minutes et demie avant lui et qui a finalement échoué au pied du podium. Il a bouclé son effort avec 1'14'' d'avance sur Vine et 2'36'' sur Van Wilder.

Stefan Küng logiquement en retrait

Déjà sacré en 2023 à Glasgow et l'an dernier à Zurich, le Brabançon égale l'Allemand Tony Martin et l'Australien Michael Rogers, les deux seuls autres coureurs à avoir réussi ce triplé à la suite.

Sur un parcours peu adapté à ses capacités, le rouleur thurgovien Stefan Küng a pris la 10e place, à 3'48'' du médaillé d'or. Mauro Schmid s'est lui classé 29e, à 7'39'' d'Evenepoel.

