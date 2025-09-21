A 34 ans, la Bernoise Marlen Reusser a enfin décroché le titre mondial en contre-la-montre.

1/2 Enfin de Graal pour Marlen Reusser! Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Marlen Reusser a enfin décroché l'or mondial en contre-la-montre. La Bernoise a écrasé la concurrence dimanche à Kigali, au Rwanda, en ouverture des premiers Mondiaux sur route disputés sur sol africain. La coureuse de 34 ans s'est imposée en patronne sur le difficile parcours long de 31 km dans les rues de la capitale rwandaise. Elle a bouclé son effort solitaire en 43'09'', repoussant ses rivales néerlandaises Anna van der Breggen et Demi Vollering à respectivement 52'' et 1'05''.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Médaillée d'argent en 2020 à Imola et en 2021 en Flandre, médaillée de bronze en 2022 en Australie, Reusser n'avait encore jamais été sacrée championne du monde. Elle pourra arborer le maillot arc-en-ciel lors des épreuves de contre-la-montre de l'année à venir.

Avec ce titre mondial, la vice-championne olympique du chrono à Tokyo en 2021 met un point d'exclamation à sa magnifique saison. Victorieuse du Tour de Suisse en juin, elle avait également fini à la 2e place du classement général sur le Giro et sur la Vuelta.

«Du mal à y croire»

«J'ai du mal à y croire, j'ai essayé tant de fois et ça n'a jamais marché. Et maintenant j'ai réussi, enfin. C'est très spécial. Je suis tellement heureuse pour moi et tous ceux qui m'ont soutenue depuis toutes ces années», a réagi Reusser, encore à bout de souffle. Dimanche, elle a pris sa revanche en survolant les débats sur un tracé particulièrement escarpé avec plusieurs ascensions très raides dont la côte pavée de Kimihurura qui a mis au supplice les coureuses les moins aguerries.

Photo: IMAGO/SW Pix

Avec ce titre mondial, la vice-championne olympique du chrono à Tokyo en 2021 met un point d'exclamation à sa magnifique saison. Victorieuse du Tour de Suisse en juin, elle avait également fini à la 2e place du classement général sur le Giro et sur la Vuelta.