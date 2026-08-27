Deuxième record du monde à Zurich!

Quelques minutes après le Brésilien Alison dos Santos, Masai Russell a également fait tomber un record du monde. L'Américaine a couru en 12"09 sur 100 m haies.

Matthias Davet Journaliste Blick

Les spectateurs du Letzigrund vont se souvenir de ce jeudi 27 août 2026. Une demi-heure après le record du monde d'Alison dos Santos sur 400 m haies, une autre athlète s'est mise en évidence sur les haies.

L'Américaine Masai Russell est parvenue à courir en 12"09, abaissant de trois centièmes la meilleure marque mondiale de Tobi Amusan, réalisée en 2022 à Eugene. La hurdleuse, qui avait déjà couru en 12"14 cette saison, a laissé exploser sa joie à l'arrivée.

«C'est beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup travaillé et rêvé de ce moment, a-t-elle lâché au micro du speaker. Le faire ici, à Zurich, avec cette foule, c'est fou.»

C'est aussi fou pour les spectateurs, qui ont vécu un deuxième record du monde en l'espace de quelques minutes. Les deux Suissesses engagées dans cette course ont fini loin du compte. Ditaji Kambundji et Annik Kälin ont terminé respectivement à la 7e et 8e place.