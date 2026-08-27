À Zurich, Alison dos Santos est devenu le coureur le plus rapide du monde sur 400 m haies. Le Brésilien a battu le record du monde de 14 centièmes.

Le record du monde du 400 m haies tombe à Zurich!

Le record du monde du 400 m haies tombe à Zurich!

Matthias Davet Journaliste Blick

Tout le monde à Zurich attendait l'entrée en lice d'Audrey Werro sur 800 m pour voir tomber un record du monde. Et pourtant, un autre a eu lieu juste avant 20h45.

Sur 400 m haies, le Brésilien Alison dos Santos est parvenu à faire tomber le record du monde de son rival Karsten Warholm, présent dans le couloir à côté de lui lors du Weltklasse.

Alison dos Santos, qui n'avait jamais couru en dessous des 46 secondes dans sa carrière, est parvenu à couper la ligne en 45"80. C'est 14 centièmes de mieux que le Norvégien, qui avait réalisé son meilleur temps lors des Jeux de Tokyo en 2021.

«Je m'attendais à ça de ma part», a-t-il lancé juste après sa course et avant de recevoir un chèque de 80'000 dollars de la part d'une banque nationale.