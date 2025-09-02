La boxeuse taïwanaise Lin Yu-ting, médaillée d'or à Paris, ne participera pas aux championnats du monde malgré un test de féminité. La Fédération taïwanaise a transmis les résultats à World Boxing sans réponse.

Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Lin Yu-ting et la boxeuse algérienne Imane Khelif ont été la cible d'attaques mettant en doute leur féminité. Photo: AFP

La Taïwanaise Lin Yu-ting, dont la féminité a été questionnée lors des JO de Paris où elle a remporté l'or dans sa catégorie, ne participera pas aux championnats du monde bien qu'elle ait réalisé un test de féminité obligatoire selon son entraîneur. La Fédération taïwanaise l'a indiqué mardi à l'AFP.

Résultats du test pourtant transmis

La Fédération taïwanaise a expliqué avoir transmis les résultats du test à la fédération internationale World Boxing mais n'avoir reçu aucune réponse, a rapporté lundi soir l'agence de presse taïwanaise Central News Agency. Elle a confirmé mardi à l'AFP que Lin Yu-ting «ne participera pas aux championnats du monde» qui débutent dans quelques jours à Liverpool, sans donner plus de détails. La championne olympique avait pourtant accepté de se soumettre au test de féminité obligatoire, a déclaré son entraîneur Tseng Tzu-chiang.

Selon la nouvelle politique de World Boxing, les athlètes de plus de 18 ans doivent subir un test génétique PCR pour déterminer leur sexe à la naissance, afin de pouvoir ou non participer aux compétitions de l'organisation créée en 2023. Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Lin Yu-ting et la boxeuse algérienne Imane Khelif ont été la cible d'attaques mettant en doute leur féminité. Elles ont remporté la médaille d'or dans des catégories de poids différentes.

Toutes deux avaient été exclues des championnats du monde 2023 de l'Association internationale de boxe amateur après échoué au test de féminité selon l'IBA, mais le Comité international olympique (CIO) les avait autorisées à participer aux JO de Paris, les estimant victimes d'une «décision soudaine et arbitraire de l'IBA».

Imane Khelif devant le TAS

Lundi, par un court communiqué, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu public le recours déposé le 5 août par la boxeuse algérienne, championne olympique de boxe des -66 kg. Dans le détail, Imane Khelif demande l'annulation de la décision prise fin mai par World Boxing, qui l'a privée en juin du tournoi d'Eindhoven faute d'avoir subi le test chromosomique qui venait d'être mis en place, et de toutes les compétitions tenues depuis.

Imane Khelif veut également pouvoir participer «sans test» aux prochains Championnats du monde à Liverpool, qui débutent jeudi et dureront jusqu'au 14 septembre, précise la juridiction basée à Lausanne. Cette dernière requête n'a quasiment aucune chance d'aboutir puisque le TAS précise avoir refusé d'accorder un effet suspensif à l'appel de la boxeuse algérienne, et n'a pas encore programmé de date d'audience. World Boxing organisera les épreuves de boxe aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 après avoir été reconnu à titre provisoire par le CIO.