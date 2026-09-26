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Une candidature olympique
L'Allemagne choisit Munich pour postuler auprès du CIO

Le comité olympique allemand a choisi Munich pour porter une candidature aux Jeux d’été de 2036, 2040 ou 2044, préférant le dossier bavarois à celui de Cologne/Rhin-Ruhr.
Publié: il y a 21 minutes
Le comité olympique allemand a choisi Munich pour porter une candidature aux Jeux d’été de 2036, 2040 ou 2044
Photo: www.imago-images.de
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ATS Agence télégraphique suisse

Le comité olympique allemand (DOSB) a choisi samedi Munich pour postuler auprès du CIO à l'organisation des Jeux d'été en 2036, 2040 ou 2044. Le dossier bavarois a été préféré à celui de Cologne/Rhin-Ruhr.

L'Allemagne se lance pour la huitième fois dans une candidature olympique depuis 1972 et l'édition des JO d'été organisée à Munich, marquée notamment par l'attentat contre la délégation israélienne au village olympique. Cet attentat avait fait onze morts au sein de l'équipe olympique d'Israël.

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