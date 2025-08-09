DE
Des ligaments déchirés
La star du beach-volley Tanja Hüberli doit se faire opérer

Tanja Hüberli, star du beach-volley suisse, se blesse gravement à la cheville lors d'un tournoi en Autriche. Opération prévue et absence de plusieurs mois, mais elle vise un retour pour le championnat du monde en novembre.
Publié: 14:27 heures
Blessée à la cheville, Tanja Hüberli doit observer une pause de plusieurs mois.
Photo: ANTHONY ANEX
ATS Agence télégraphique suisse

Tanja Hüberli sera absente plusieurs mois. La médaillée de bronze aux JO de Paris s'est blessée cette semaine à la cheville gauche et doit se résoudre à une opération.

L'accident s'est produit mercredi lors du tournoi Challenge à Baden en Autriche. La Schwytzoise de 32 ans s'est foulée la cheville lors du match du premier tour avec sa nouvelle partenaire Leona Kernen. La paire helvétique menait clairement à ce moment-là, mais a dû abandonner en raison de la blessure.

Ligaments déchirés

Des examens complémentaires effectués en Suisse ont révélé une déchirure du cartilage, deux ligaments externes déchirés et une déchirure partielle du ligament interne, comme l'a annoncé Swiss Volley. Tanja Hüberli sera opérée mercredi prochain. L'objectif de l'intervention est de rétablir la stabilité de la cheville et de permettre un retour à la compétition dans environ trois mois.

«Notre objectif est le championnat du monde en novembre. Je ferai tout pour que Leona et moi puissions y participer», a déclaré Hüberli dans le communiqué de la fédération. La semaine prochaine, une décision sera prise quant à la manière dont Kernen s'entraînera et participera aux compétitions pendant la pause forcée de sa partenaire.

