«Quelle saison incroyable!»
Sébastien Ogier remporte son 9è titre de champion du monde

Sébastien Ogier remporte son neuvième titre de champion du monde des rallyes WRC à Jeddah. Le Français égale le record de Sébastien Loeb, malgré une saison partielle. Une performance exceptionnelle couronnée par six victoires et dix podiums en onze courses.
Publié: il y a 48 minutes
Sébastien Ogier a fêté samedi son 9e titre mondial
Photo: Simone Calvelli / Reporter Image
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Sébastien Ogier (Toyota) a été sacré champion du monde des rallyes WRC pour la neuvième fois samedi à Jeddah. Le Français égale ainsi le record de son compatriote Sébastien Loeb.

Le natif de Gap dans les Hautes-Alpes a terminé troisième du rallye d'Arabie saoudite remporté par le Belge Thierry Neuville (Hyundai) pour s'assurer le titre. Il a pourtant fait l'impasse sur trois courses cette saison.

Déjà lauréat du championnat de 2013 à 2018 puis en 2020 et 2021, Sébastien Ogier et son copilote Vincent Landais ont dont pris le meilleur sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota), qui les devançait de trois points avant cette dernière manche de la saison. Evans n'a pu faire mieux que 6e de l'épreuve saoudienne.

«Quelle saison incroyable!»

Tout au long du week-end, Ogier a encore affiché sa science de la course et son intelligence tactique pour contrôler le Gallois tout en minimisant sa prise de risque sur un tracé très cassant. Même s'il n'a pas été épargné par les pépins dans le désert saoudien avec notamment deux crevaisons vendredi, Ogier n'a jamais tremblé et a finalement devancé son coéquipier de quatre points au championnat.

«Quelle saison incroyable. La bataille a vraiment été superbe avec Elfyn. Il n'y a de beaux champions qu'avec des beaux adversaires... Ils nous ont poussés dans nos retranchements jusqu'à la dernière spéciale de la saison», a expliqué le Français après être grimpé sur le toit de sa Yaris pour fêter son titre avec Vincent Landais.

Engagé dans une saison partielle avec Toyota, Sébastien Ogier, qui devait initialement disputer huit courses, en avait ajouté trois à son programme après son début d'année tonitruant qui lui laissait entrevoir la possibilité de décrocher une neuvième couronne historique. Il a finalement été sacré à l'issue d'un Rallye d'Arabie saoudite plein de rebondissements et après une saison incroyable marquée par six victoires et dix podiums en onze courses.

