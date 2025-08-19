DE
FR

6m02 à Athletissima
Emmanouil Karalis remporte le concours de la perche

Emmanouil Karalis a remporté le concours de la perche du City Event en marge d'Athletissima mardi à Ouchy. Le sauteur grec a franchi une barre à 6m02.
Publié: il y a 21 minutes
Emmanouil Karalis a passé les 6 m pour la 10e fois cette saison.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Sans Mondo Duplantis, qui a logiquement privilégié le centenaire du Finnkampen (réd: un duel sportif historique entre la Suède et la Finlande) à venir ce week-end à Stockholm, Emmanouil Karalis était le favori désigné. Avant ce concours, le Grec avait en effet effacé neuf fois les 6 mètres cette saison.

Après ses 6m02, le Grec a préféré dire stop pour faire le show en faisant des selfies avec les gens massés autour du sautoir.

Mais sous la pluie qui a sévi au bord du Léman, difficile pour les autres athlètes de tutoyer d'incroyables sommets. Dans ces conditions, les Français ont plutôt bien réussi. Derrière Karalis, on retrouve en effet deux Tricolores. Dauphin de Karalis, Renaud Lavillenie a prouvé qu'à 39 ans et pour sa seizième participation, il n'avait pas encore envie de raccrocher.

Après deux essais réussis à 5m62 et 5m82, l'ancien recordman du monde a échoué à 5m92. Le vétéran a partagé sa deuxième place avec son compatriote Thibaut Collet, qui a fait quasiment le même concours, ajoutant juste une barre à 5m72.

