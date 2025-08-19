Après l'humiliation, Neymar est secouru par son fils

Humilié 6–0 à domicile par Vasco, Neymar a fondu en larmes, parlant de «honte». En crise sportive totale, Santos a viré son coach… tandis que le message bouleversant de son fils, relayé sur Instagram, a ému tout le Brésil.

Neymar est sorti en larmes du terrain dimanche après une défaite 6-0. Photo: Getty Images

Blick Sport

Scène lunaire au Brésil. Neymar, revenu à Santos pour «retrouver la joie» après un passage très compliqué en Arabie Saoudite, a quitté la pelouse en larmes dimanche après un incroyable naufrage: une défaite 6–0 face à Vasco da Gama, la plus lourde de toute sa carrière. Le prodige de 32 ans, essuyant ses pleurs avec son maillot, a avoué sa honte: «On a été tellement nuls. C’était une honte. Les supporters ont le droit de nous insulter aujourd’hui. C’est compréhensible. J’ai honte. Je n’avais jamais vécu quelque chose comme ça de toute ma vie».

Le traumatisme est total. Santos, 15ᵉ du championnat et à deux points de la zone rouge, a été humilié à domicile – pire, par un doublé de Philippe Coutinho, son ancien complice de la Seleção, accompagné de buts de Piton, Fonseca, Rayan et Neves. Neymar, revenu en janvier après un passage raté à Al-Hilal, marque (6 buts) mais peine à peser dans une équipe en plein naufrage.

Le début d'une fin tragique?

Dans le chaos, un message a touché le pays. Son fils Davi Lucca, 13 ans, lui a écrit et l'international brésilien a relayé le contenu de l'échange dans sa story Instagram: «Je sais que c’est une journée difficile, mais je veux que tu saches que, quand personne n’est à tes côtés, moi, je serai toujours là. Tu es mon idole, je t’aime très fort». Neymar lui a répondu: «Papa va se relever».

Santos a limogé son coach Cleber Xavier dans la foulée et se rendra à Bahia dimanche dans un climat de crise. Reste à savoir si le «Prince au numéro 10» trouvera la force de relancer le club de son enfance… ou s’il vit là le début d’une fin tragique.