Leon Avdullahu, est vivement sollicité par le Kosovo. Une raison suffisante pour que le patron de l'ASF, Peter Knäbel, s'implique pour le convaincre de jouer pour la Suisse. Cela suffira-t-il?

L'ASF ne veut pas se faire chiper cette pépite par le Kosovo

1/6 Leon Avdullahu (à droite) en tenue de l'équipe nationale suisse des moins de 21 ans. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Stefan Kreis et Emanuel Gisi

Après le titre du FC Bâle au printemps, l’actuel entraîneur assistant de la Nati Davide Calla, alors adjoint du club rhénan, s’exprimait à propos de Leon Avdullahu (21 ans): «Je lui ai dit que je viendrais le voir la saison prochaine, où qu'il joue.»

Depuis, Calla est donc aux côtés de Murat Yakin sur le banc de la Nati. Et il a tenu parole. Il a rendu visite à Leon Abdullahu chez son nouvel employeur à Hoffenheim. Avec lui, une délégation composée du président de l’ASF Peter Knäbel et de Murat Yakin. La mission des trois émissaires suisses est de la plus haute importance: ils doivent convaincre Leon Avdullahu de rester fidèle à la Nati et de ne pas jouer pour le Kosovo. L’ASF en fait une priorité. Le nouveau patron de la Fédération, en poste depuis le 1er août, sait à quel point le Kosovo convoite le joueur. Chaque jour pourrait être décisif.

Ces dernières semaines, les Kosovars ont intensifié leur pressing. Fin juin, Agim Ademi, le patron de la Fédération kosovare, s’est rendu à Bâle pour prendre un café avec le joueur. Lors du tout premier entraînement d’Hoffenheim en juillet, un délégué du Kosovo s’est également rendu sur place. Des avances sont faites en permanence au joueur suisse de l’équipe nationale M21.

Ces derniers mois, l’ASF s’est montrée nettement moins offensive en matière de déclarations d’amour. Pourtant, les observateurs estiment que Leon Avdullahu a le potentiel pour prendre la relève au milieu de terrain, associé à Ardon Jashari. Mais cette perspective est loin d'être assurée.

Les Suisses doivent se retrousser les manches. Peter Knäbel, grâce à son passé de dirigeant en Bundesliga, aurait activé ses contacts à Hoffenheim, où l’ex-entraîneur de Schalke, Frank Kramer, un vieux compagnon de route, dirige la relève. Avec Yakin et Callà, l’ASF fait donc aussi pression. Le premier, en tant que double national suisse et turc, connaît par expérience les questions qu’Avdullahu se pose actuellement.

Décision imminente

La décision ne devrait pas tarder à tomber: selon les informations de Blick, Leon Avdullahu fait partie de la sélection provisoire pour les matches de qualification pour la Coupe du monde contre le Kosovo et la Slovénie. Cela signifie que le Soleurois pourrait faire ses débuts en équipe nationale contre… le Kosovo.

À moins que le jeune homme opte pour le pays de naissance de ses parents. Ceux-ci sont nés au Kosovo et sont venus en Suisse pour rejoindre le grand-père du joueur. Aujourd’hui encore, la famille vit à Gerlafingen (SO).

Dans l’entourage du milieu de terrain, on entend dire que celui-ci n’est pas encore décidé sur son avenir. Du point de vue de l’ASF, c’est une bonne nouvelle, il y a donc encore une chance de redresser la situation. L’entraîneur de l’équipe nationale Murat Yakin déclare: «Lors de plusieurs entretiens personnels avec Leon et Hoffenheim, nous avons montré son importance pour l’équipe nationale. Nous voulons suivre de près son développement footbalistique et personnel dans les années à venir, afin qu’il puisse se mesurer aux meilleurs du monde lors du plus grand nombre possible de phases finales.»

Quant à Davide Calla, il pourrait bien faire pencher la balance. Il a accompagné de près le joueur pendant deux ans au FC Bâle. Et il sait à quel point Leon Avdullahu est une pépite.