Simon Ehammer a connu une déception majeure aux Mondiaux de Tokyo. L'Appenzellois a échoué à la hauteur dans le décathlon, après une 4e place frustrante à la longueur. Sa compétition semble compromise après un début difficile dans plusieurs épreuves.

Simon Ehammer n'a pas franchi de barre à la hauteur du décathlon Photo: MICHAEL BUHOLZER

Le décathlon des Mondiaux de Tokyo est probablement terminé pour Simon Ehammer. L'Appenzellois a échoué d'entrée à la hauteur sur une barre à 1,93 m.

Il peut naturellement poursuivre la compétition, mais cela n'a plus guère de sens. Après avoir terminé 4e à la longueur, Ehammer essuie donc une deuxième déception au Japon.

Spirale négative

On a l'impression qu'Ehammer est entré dans une spirale négative après sa frustration de mercredi à la longueur, où il a terminé 4e malgré une performance de classe mondiale (8,30 m).

Dès le début du décathlon ce matin, cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Il n'a pas franchi la barre des 8 mètres et a évoqué une matinée modeste, au cours de laquelle il a réalisé 10''66 sur 100 mètres et 14,28 m au poids.