Joli coup à Tokyo!
La Néerlandaise Femke Bol conserve son titre mondial!

La Néerlandaise Femke Bol a conservé son titre mondial au 400 m haies en s'imposant en 51''54 vendredi à Tokyo. Un temps disqualifié, l'Américain Rai Benjamin a finalement obtenu l'or chez les hommes.
Publié: il y a 59 minutes
Femke Bol a pu lever les bras sur le 400 m haies.
Photo: KIYOSHI OTA
ATS Agence télégraphique suisse

Vainqueure devant l'Américaine Jasmine Jones (52''08) et la Slovaque Emma Zapletalova (53''00), Bol décroche son deuxième titre mondial sur le «4H» et sa deuxième médaille pendant ces Mondiaux après l'argent sur 4 x 400 m mixte. Elle a pleinement profité de l'absence de la détentrice du record du monde de la discipline, Sydney McLaughlin-Levrone, qui a remporté jeudi soir l'or sur 400 m.

Avec son habituelle impression de facilité, la grande Néerlandaise (180 cm) de 25 ans a pris les devants dans le dernier virage et terminé de creuser l'écart dans la dernière ligne droite, malgré une bonne fin de course de Jones.

Rai Benjamin sacré chez les hommes

L'Américain Rai Benjamin, un temps disqualifié, a finalement été titré champion du monde du 400 m haies à Tokyo après appel, a annoncé vendredi soir la fédération internationale.

Les arbitres reprochaient à Rai Benjamin d'avoir enfreint le règlement en «renversant une haie impactant ainsi un autre athlète», la dernière avant de franchir la ligne d'arrivée en tête.

Les premiers résultats sont finalement maintenus après appel: Rai Benjamin est bien champion du monde après avoir coupé la ligne en 46''52, devant le Brésilien Alison Dos Santos (46''84) et le Qatari Abderrahman Samba (47''06).

Le champion du monde en titre norvégien Kartsen Warholm, recordman du monde de la discipline, a terminé 5e (47''58).

