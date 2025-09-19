Dernière mise à jour: il y a 34 minutes

Noah Lyles a décroché un 4e titre mondial de rang sur 200 m. L'Américain s'est imposé en 19''52 devant son compatriote Kenny Bednarek (19''58) et le Jamaïcain Bryan Levell (19''64), vendredi à Tokyo.

Un quatrième titre mondial pour Noah Lyles sur 200 m

Noah Lyles (au centre) reste le patron du demi-tour de piste. Photo: FRANCK ROBICHON

ATS Agence télégraphique suisse

Le showman floridien a remporté une finale de haut niveau. Les trois médaillés et le Botswanais Letsile Tebogo sont sortis du virage au coude-à-coude, mais Lyles a fait parler sa puissance dans la dernière ligne droite alors que Tebogo, champion olympique l'été dernier à Paris, a échoué à un centième du podium.

L'athlète de 28 ans, médaillé de bronze dimanche sur le 100 m, a bien montré qu'il restait le patron sur le demi-tour de piste, six ans après son premier titre à Doha. Il n'a toutefois pas réussi à se rapprocher du record du monde d'Usain Bolt (19''19), l'un de ses grands objectifs, échouant à 21 centièmes de son record personnel datant des Mondiaux d'Eugene en 2022 (19''31).

C'est en revanche la douche froide pour Tebogo, qui visait un doublé 100/200 m à Tokyo. Le Botswanais avait déjà été disqualifié pour faux départ lors de la finale de la ligne droite.