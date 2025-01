La police neutralise une star du sprint à l'aide d'un taser

La star de l'athlétisme Fred Kerley a été mise hors d'état de nuire et arrêtée à Miami Beach après une altercation avec la police à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique. Il est accusé d'agression et de résistance aux agents.

1/5 Fred Kerley a été arrêté. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri et BliKI

Mauvais début d'année pour la star américaine du sprint Fred Kerley. Le triple champion du monde (sur 100 m et en relais sur 100 et 400 m) et double médaillé olympique sur 100 m (argent en 2021 et bronze en 2024) a été mis hors d'état de nuire et arrêté par la police à Miami Beach à l'aide d'un taser. La police a confirmé l'incident selon plusieurs rapports de presse concordants.

Après l'incident, le jeune homme de 29 ans a d'abord été conduit à l'hôpital, puis à la prison du comté de Miami-Dade. Selon les informations de la police, Kerley s'est approché d'une opération de police en cours et a tenté d'accéder à sa voiture qui était garée à proximité. Lorsqu'il a refusé de quitter les lieux malgré les injonctions, la situation a dégénéré. La caméra corporelle d'un policier a documenté l'arrestation. L'athlète serait devenu agressif et aurait résisté, ce qui a poussé plusieurs agents à utiliser leur taser pour le maîtriser.

L'avocat critique le comportement de la police

L'avocat de Kerley, Richard L. Cooper, a vivement critiqué l'action de la police. Il a déclaré à CBS News: «Les accusations sont fausses et montrent la brutalité des policiers de Miami Beach». Il a souligné que son client était un athlète méritant qui avait représenté honorablement les États-Unis aux matches olympiques.

Le sprinter est désormais accusé d'agression, de résistance aux agents et de comportement inapproprié. Vendredi, il a dû comparaître devant le tribunal pour ces faits. Selon CBS News, il a été autorisé à quitter la détention provisoire samedi, sur décision du juge.