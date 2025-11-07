DE
FR

18 personnes en garde à vue
Plusieurs arrestations en lien avec le scandale des paris illégaux en Turquie

Une enquête sur des paris illégaux secoue le football turc. Dix-huit personnes, dont des arbitres, ont été placées en garde à vue à Istanbul. Cette affaire survient après la suspension de 149 arbitres pour paris illicites la semaine dernière.
Publié: 14:38 heures
Partager
Écouter
Au total, 21 personnes dont 17 arbitres et le président d'Eyüpspor, un club de première division du pays, font l'objet d'un mandat d'arrêt.
Photo: Shutterstock

Dix-huit personnes ont été placées en garde à vue en Turquie dans le cadre d'une enquête visant des arbitres de football, a annoncé vendredi le parquet d'Istanbul. Ils sont soupçonnés d'avoir parié sur des matches.

Au total, 21 personnes dont 17 arbitres et le président d'Eyüpspor, un club de première division du pays, font l'objet d'un mandat d'arrêt, a indiqué le parquet sans préciser combien d'arbitres figurent parmi les 18 personnes actuellement entendues.

Le propriétaire du club de Kasimpasa, autre équipe stambouliote de première division, ainsi qu'un ancien président du club, doivent également être auditionnés. La justice enquête notamment sur des soupçons d'"abus de fonction» et d'"influence sur le résultat d'un match».

Après les 149 suspensions

La Conseil de discipline de la Fédération turque de football (TFF) avait déjà suspendu la semaine passée 149 arbitres accusés d'avoir parié sur des matches au mépris de l'interdiction qui leur en est faite.

A lire aussi
La Fédération turque sanctionne des centaines d’arbitres
Scandale dans le foot turc
La Fédération turque sanctionne des centaines d’arbitres
Le boss de la NBA «profondément perturbé» par le scandale des paris truqués
«Rien de plus important»
Le boss de la NBA «profondément perturbé» par le scandale des paris truqués

Les suspensions vont d'une durée de huit à douze mois, a détaillé la TFF, sans préciser si certains des arbitres incriminés sont soupçonnés d'avoir parié sur des matchs qu'ils ont supervisés.

Une enquête de la fédération sur 571 arbitres turcs des ligues professionnelles de football avait révélé fin octobre que 152 d'entre eux, dont 22 officient en première division turque, «parient activement» sur des rencontres.

Dans un communiqué commun mercredi, ces arbitres ont dénoncé des «accusations odieuses», affirmant qu'aucun d'entre eux n'a jamais parié sur un match qu'il a dirigé. Une partie d'entre eux affirme également que leurs paris remontent à une époque où ils étaient arbitres amateurs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus