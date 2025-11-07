Une enquête sur des paris illégaux secoue le football turc. Dix-huit personnes, dont des arbitres, ont été placées en garde à vue à Istanbul. Cette affaire survient après la suspension de 149 arbitres pour paris illicites la semaine dernière.

Plusieurs arrestations en lien avec le scandale des paris illégaux en Turquie

Au total, 21 personnes dont 17 arbitres et le président d'Eyüpspor, un club de première division du pays, font l'objet d'un mandat d'arrêt. Photo: Shutterstock

Dix-huit personnes ont été placées en garde à vue en Turquie dans le cadre d'une enquête visant des arbitres de football, a annoncé vendredi le parquet d'Istanbul. Ils sont soupçonnés d'avoir parié sur des matches.

Au total, 21 personnes dont 17 arbitres et le président d'Eyüpspor, un club de première division du pays, font l'objet d'un mandat d'arrêt, a indiqué le parquet sans préciser combien d'arbitres figurent parmi les 18 personnes actuellement entendues.

Le propriétaire du club de Kasimpasa, autre équipe stambouliote de première division, ainsi qu'un ancien président du club, doivent également être auditionnés. La justice enquête notamment sur des soupçons d'"abus de fonction» et d'"influence sur le résultat d'un match».

Après les 149 suspensions

La Conseil de discipline de la Fédération turque de football (TFF) avait déjà suspendu la semaine passée 149 arbitres accusés d'avoir parié sur des matches au mépris de l'interdiction qui leur en est faite.

Les suspensions vont d'une durée de huit à douze mois, a détaillé la TFF, sans préciser si certains des arbitres incriminés sont soupçonnés d'avoir parié sur des matchs qu'ils ont supervisés.

Une enquête de la fédération sur 571 arbitres turcs des ligues professionnelles de football avait révélé fin octobre que 152 d'entre eux, dont 22 officient en première division turque, «parient activement» sur des rencontres.

Dans un communiqué commun mercredi, ces arbitres ont dénoncé des «accusations odieuses», affirmant qu'aucun d'entre eux n'a jamais parié sur un match qu'il a dirigé. Une partie d'entre eux affirme également que leurs paris remontent à une époque où ils étaient arbitres amateurs.