1/6 Heidi Weng traverse à nouveau la vie en solo. Photo: Instagram/heidiweng91

Ramona Bieri

Heidi Weng (33 ans) reste l’une des figures majeures du ski de fond mondial. Double lauréate du classement général de la Coupe du monde (2016-2017 et 2017-2018), la Norvégienne compte également onze médailles mondiales (dont cinq en or) et une médaille de bronze olympique.

Sur le plan privé, elle traverse une période plus délicate. Après neuf ans de relation, elle s’est séparée de Kjetil Nygaard. «Parfois, la vie ne se déroule pas comme prévu. Cette année a été un peu différente», a-t-elle déclaré au quotidien Verdens Gang, confirmant leur rupture: «Nous avons décidé de suivre des chemins différents».

Une fin de carrière en réflexion

Weng a précisé que cette séparation remontait à plusieurs mois. «Il n’y a pas eu de drame. Cela date déjà d’un certain temps.» Elle a récemment vendu son appartement à Oslo, sans que l’on sache si cela est lié à la fin de sa relation.

Depuis le départ définitif de Therese Johaug (36 ans), Weng fait figure de vétérane au sein de l’équipe norvégienne. L’idée d’une fin de carrière prochaine a d’ailleurs déjà été évoquée par l’intéressée. «J’ai percé à 21 ans. Aujourd’hui, je ressens le besoin de faire autre chose. Je veux passer plus de temps à la maison», expliquait-elle l’an dernier à «Nettavisen».

Si elle n’a jamais fixé de date pour son retrait, la Norvégienne avait évoqué une reconversion marquée par davantage de temps en couple — un projet désormais obsolète. En attendant, elle prépare la saison prochaine avec un objectif clair: les Jeux olympiques. Une échéance majeure pour la fondeuse, qui vise encore un titre qui lui échappe: l’or olympique.