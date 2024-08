La compétition Red Bull Dance Your Style est de retour à Lausanne

Dès vendredi, la Red Bull Dance Your Style est de retour à Lausanne. Uub, vainqueur de l'édition précédente, Perla, danseuse professionnelle d'expérience, et Amjad, animateur, présentent l'événement pour Blick.

1/6 Uub, Veveysan de 25 ans, remet son titre en jeu cette année.

Bastien Feller Journaliste Blick

Cette année, le breaking est entré sur le devant de la scène puisque la compétition était pour la première fois un sport olympique. Mais dès ce vendredi à Lausanne, cette discipline retrouve son environnement naturel: la rue. Le Red Bull Dance Your Style 2024 - Switzerland -, compétition à laquelle il est possible d'assister gratuitement, regroupe les meilleures danseuses et danseurs du pays, dont plusieurs professionnels.

«Je sens qu'il y a de plus en plus d'engouement autour de cet événement, confie Amjad, notamment après la quinzaine parisienne qui a vu sa discipline trouver un plus large public. Il va être diffusé en direct sur la RTS cette année, avec des commentaires explicatifs. La danse prend de plus en plus d'importance et il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de naturel. Si on met de la musique à un enfant de deux ans, il va danser.»

«Il y a une adrénaline intéressante»

La règle du jeu? Deux artistes, disposant chacun d'une minute, s'affrontent lors d'un battle freestyle d'improvisation. Les musiques — commerciales — sont sélectionnées par le DJ présent et ne sont pas connues au préalable par les danseurs, lesquels doivent donc s'adapter le plus rapidement possible à un style qui n'est pas forcément de leur culture de prédilection.

«On peut tomber sur un son Hip-Hop, comme sur un de Britney Spears, de Billie Eilish ou des trucs drôles», développe Perla, danseuse professionnelle genevoise qui fera son retour à la compétition après une grave blessure l'année dernière. «Il y a une adrénaline intéressante en coulisses avant de monter sur scène, confie Uub, Veveysan de 25 ans et grand gagnant de l'édition 2023. Mais également un peu d'appréhension, car on danse devant pas mal de monde.»

C'est le public qui désigne le vainqueur

Particularité de l'événement lausannois, c'est justement le public qui désigne le vainqueur du duel et finalement de la compétition. «Un danseur se trouve du côté rouge et un du côté bleu et les spectateurs ont en leur possession un carton de chaque couleur qui leur permet de voter à la fin de la battle», poursuit la Genevoise. Le MC, ou animateur en français, va ensuite estimer lequel des deux a obtenu le plus voix pour désigner le gagnant ou la gagnante.

Le public a le pouvoir.

Amjad occupera une nouvelle fois ce rôle à Lausanne. «J'aime être le lien entre les danseurs et le public, l'aider à s'exprimer. Je dois faire en sorte qu'il passe un bon moment, que les gens sortent de leur gêne et crient pour encourager l'un ou l'autre danseur. Dans un plat avec de la viande, je serais la sauce», rigole celui qui, en plus d'être danseur, est par hasard devenu animateur en Espagne et qui compte désormais plusieurs grandes compétitions au micro derrière lui. «Un bon MC est quelqu'un qui ne parle pas pour rien, mais qui ouvre sa bouche pour dire quelque chose d'intelligent ou de drôle, pour transcender la foule ou expliquer quelque chose de technique.»

«Nous sommes là pour nous amuser»

L'artiste doit ainsi faire en sorte de charmer l'audience par ses pas de danse et grâce à sa personnalité. «Le fait d'être au maximum naturel, de ne pas vouloir jouer un rôle, donne davantage de chance, estime Uub. Il faut se faire plaisir et que le public ressente que l'on danse avec le cœur. J'étais l'un des premiers à ne pas avoir utilisé de gadget pour mes duels et je pense que cela m'a servi.»

«Certains aiment faire rigoler le public ou réaliser des figures impressionnantes pour se le mettre dans la poche, présente Perla. En réalité, les spectateurs ne comprennent pas quand c'est trop technique et pas forcément très visuel. Il faut donc jouer sur ça.» De quoi frustrer les danseurs? «Non, nous sommes là pour nous amuser, rétorque-t-elle. Gagner ou perdre ne va pas changer notre palmarès de danseurs pro.»

Le Veveysan Uub remet son titre en jeu.

Plus de 1500 personnes attendues pour la finale

Samedi, plus de 50 artistes se disputeront les deux dernières places qualificatives pour la finale suisse regroupant les 16 meilleures danseuses et danseurs suisses. Celle-ci se déroulera dimanche dans le stade éphémère de la Place de la Navigation. Arène construite pour l'occasion que les organisateurs et les participants espèrent voir à nouveau pleine.

À noter que la ou le meilleur danseur aura l'opportunité de se rendre à Mumbai y disputer la finale mondiale le 9 novembre prochain.