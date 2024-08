Le Genevois Anthony Racioppi rate ses débuts en Angleterre

Anthony Racioppi a joué pour la première fois avec Hull City, mercredi soir. Il est responsable d'un but encaissé (1-2) à cause d'une faute de pied pour le moins embarrassante.

1/4 Anthony Racioppi a vécu des débuts à oublier avec Hull City.

Lino Dieterle

Quelques jours après son transfert d'YB à Hull City, Anthony Racioppi (25 ans) a eu l'opportunité d'être titularisé pour la première fois. Le week-end dernier, le Genevois était encore sur le banc lorsque son concurrent pour la place de titulaire Ivan Pandur (24) était devant le filet. Mais mercredi en Coupe de la Ligue, il a eu sa première chance de marquer des points dans la lutte pour le rôle de numéro 1.

Anthony Racioppi a toutefois commis une grosse erreur quelques minutes après avoir encaissé le 0-1. Ses débuts ont été compliqués avec un premier but après seulement 25 secondes de jeu, sans que l'ancien gardien des Young Boys ne soit en cause. Après l'égalisation de ses coéquipiers, une passe en retrait lui a glissé sous le pied à l'entrée de la surface de réparation. Le joueur adverse n'a eu plus qu'à pousser le cuir dans un but désert. L'horreur pour tout gardien. Mais c'est pire encore pour le premier match dans un nouveau club.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Une erreur assombrit une performance correcte

Le gardien suisse s'est un peu racheté après cette boulette en réalisant une belle parade juste avant la pause, mais il n'y aura pas d'autres buts dans les 80 minutes restantes. Le «Hull Daily Mail» attribue ainsi un 6 (de 1 à 10) à sa première prestation. «Pour être juste, il faut dire qu'il s'est bien remis de son erreur», lui reconnaît-on. Dans le duel de gardiens avec son rival croate, il ne s'est cependant pas fait une belle publicité.

Avec YB aussi, Anthony Racioppi avait connu de temps en temps des ratés fatals. C'est ce qui l'a finalement conduit, à l'hiver 2023, à perdre la place de titulaire qu'il avait auparavant arrachée à David von Ballmoos grâce à ses excellentes performances. En quête de plus de temps de jeu, il a donc rejoint la semaine dernière le club de deuxième division anglaise.

L'ironie de l'histoire, c'est que Von Ballmoos a, lui aussi, déjà raté son début de saison sans victoire à Berne. Dans la capitale, il a sur le dos un jeune et talentueux concurrent, Marvin Keller, qui ne demande qu'à saisir sa chance de faire vaciller son statut de numéro 1.