Y a-t-il encore de bons joueurs en fin de contrat?

Damien Riat, Stéphane Charlin ou Sven Andrighetto (de g. à dr). comptent parmi les joueurs les plus intéressants sur le marché.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avec Andrea Glauser (Fribourg Gottéron) ou Dario Simion (Lugano), deux gros noms ont déjà été tracés de la liste de courses des directeurs sportifs de National League. Habituellement, le mercato estival est réservé aux stars. Mais la mode des longs contrats a passablement changé la dynamique. Désormais, il faut travailler vite pour s'assurer une part du gâteau.

«On pensait que les clubs allaient reprendre un peu de pouvoir en augmentant le nombre d'étrangers, nous a confié un directeur sportif. C'est tout l'inverse qui s'est produit avec des joueurs moyens qui peuvent demander de gros salaires seulement sur leur potentiel et non sur leurs performances.» C'est dans ce contexte que les clubs tentent d'enrôler les joueurs en vue de la saison 2025/2026. Qui représentent les meilleures affaires? Petit tour d'horizon.

P.S. Cette liste représente subjectivement les joueurs ayant le plus de potentiel (âge, talent eetc) et non un Top 10 uniquement qualitatif.

P.S2 Les contrats ont été pris en compte avec les annonces effectuées jusqu'au 14 août

Ils sont juste hors du Top 10

Santeri Alatalo (Lugano, défenseur). Tim Bozon (Lausanne, attaquant), Noah Delémont (Bienne, défenseur), Sven Jung (Davos, défenseur), Marco Müller (Lugano, attaquant), Vincent Praplan (Genève, attaquant), Sandro Schmid (Fribourg, attaquant) et Ramon Untersander (Berne, défenseur).

10 Jason Fuchs, attaquant, Lausanne

Particulièrement solide (et efficace) en saison régulière, l'attaquant a été une des excellentes surprises des play-off lausannois. Jason Fuchs a prouvé qu'il pouvait hausser le niveau de son jeu lorsque cela compte vraiment. Et au moment de réfléchir à leur future équipe, les directeurs sportifs ne l'oublient pas. Il aura 30 ans au moment du début de son prochain contrat. S'il avait deux ans de moins, il serait probablement plus haut dans cette liste. Il n'en demeure pas moins un solide atout pour n'importe quelle équipe de la Ligue.

Publicité

9 Lukas Frick, défenseur, Lausanne

Le Zurichois aura 31 ans au début du prochain contrat qu'il va signer. Depuis trois saisons, son nombre de points baisse graduellement (28, 17 et 13). Son dernier exercice et son plus mauvais depuis qu'il est arrivé à Lausanne en 2017. Voilà pour les aspects négatifs de sa «candidature». Le positif? Il y en a aussi. Lukas Frick est un «homme de fer». En sept saisons avec les Lions du Léman, il n'a manqué qu'une poignée de matches (9). Il fait partie des arrières les plus fiables du championnat. Est-il flamboyant? Non. Par contre, si une équipe a l'ambition de jouer de longs play-off, elle ne fera pas d'erreur en lui mettant le stylo au doigt.

8 Inaki Baragano, défenseur, Rapperswil

Si l'on parle de potentiel, que dire de celui du défenseur vaudois? Depuis son départ du Lausanne HC, Inaki Baragano a suivi une progression linéaire à Rapperswil, si bien qu'il a été invité en équipe de Suisse au printemps dernier. À 22 ans, il a encore une saison complète pour poursuivre cette courbe vers le haut. Avant un retour vers Lausanne? Cela peut paraître logique au vu des nombreux contrats expirants en défense du côté de la Vaudoise aréna. Toujours est-il qu'il devrait avoir plusieurs offres sur la table.

7 Tyler Moy, attaquant, Rapperswil

Lors du dernier championnat, il n'a pas été capable de rééditer sa saison à plus de 50 points. Il n'en demeure pas moins que l'Americano-suisse a une nouvelle fois été très solide sur le front de l'attaque saint-galloise avec 36 points dont 17 buts. Huitième meilleur compteur suisse, Tyler Moy avait prolongé pour une année supplémentaire avec Rapperswil. Le voilà à nouveau sur le marché pour l'exercice 2025/2026 à l'aube de ses 30 ans. Le moment idéal pour signer un dernier contrat de moyenne ou longue durée?

6 Noah Meier, défenseur, Langnau

Au moment de quitter Zurich, le plan de l'arrière était clair: faire deux années dans l'Emmental pour s'y développer et devenir un joueur établi en National League. Alors qu'il était barré chez les Lions, il est devenu précieux chez les cousins tigrés. Son temps de jeu a certes fluctué, mais il a déjà effectué un solide pas vers l'avant. Et cette deuxième année devrait être celle de la confirmation pour Noah Meier. Suffisant pour se voir faire les yeux doux par la moitié de la ligue? Probablement.

Publicité

5 Marco Lehmann, attaquant, Berne

Blessé durant la quasi-totalité de sa première année dans la capitale, l'ailier de poche a parfaitement su rebondir avec une saison à plus de 30 points, sa meilleure en carrière. Parti de Rapperswil pour s'établi au CP Berne, il aura probablement envie d'y prolonger l'aventure. Mais il n'en demeure pas moins un joueur particulièrement attractif sur le marché des joueurs en fin de contrat.

4 Attilio Biasca, attaquant, Zoug

Et si Zoug se mordait les doigts de ne l'avoir signé que pour deux ans lors de son retour en Europe? L'ailier au très solide gabarit a vécu une superbe première saison chez les adultes après trois exercices passés en Amérique du Nord. Après des débuts discrets, il est monté en puissance pour finalement inscrire 10 buts et 15 points en une quarantaine de matches. De bonnes performances qui lui ont déjà ouvert les portes de l'équipe nationale à seulement 21 ans. De quoi lui prédire un avenir doré... et un contrat tout autant.

3 Sven Andrighetto, attaquant, Zurich

La question n'est pas de savoir si l'attaquant zurichois est un bon ou un mauvais joueur. Mais plutôt s'il est envisageable de le voir évoluer ailleurs qu'à Zurich. Très franchement, ce serait une grosse surprise. Mais sait-on jamais. Et si Sven Andrighetto venait à avoir des envies d'ailleurs, le considérer comme le troisième joueur le plus «désirable» sur le marché paraît le bon entre-deux, puisqu'à 32 ans en mars prochain, il ne va pas sur ses meilleures années. Mais son presque point par match lors des derniers play-off doit donner des envies aux directeurs sportifs malgré tout.

2 Damien Riat, attaquant, Lausanne

L'ailier international a brillé lors des derniers play-off avec le Lausanne HC. Il a inscrit 11 points en 19 matches et prouvé qu'il pouvait élever le niveau de son jeu lorsque cela compte vraiment. Damien Riat fait partie des cadres de Patrick Fischer et aura 28 ans au moment de commencer son prochain contrat. Il sera donc au pic de sa forme et aura probablement envie de parapher une entente longue durée. Son profil de buteur suisse ne courant pas les rues, il y a fort à parier que son profil soit très demandé.

Publicité

1 Stéphane Charlin, gardien, Langnau

Au début de la saison 2025/2026, il aura 25 ans. Il sera à peine entré dans ses meilleures années. Après deux années passées sous les couleurs des Langnau Tigers, l'ancien junior de Genève-Servette a convaincu avec de belles prestations. Il a même terminé le dernier exercice avec 91,9% d'arrêts. Plus qu'honorable lorsque l'on ne joue pas pour la meilleure défense de la Ligue. Et comme les bons gardiens suisses ne sont pas nombreux sur le marché, Stéphane Charlin va être très demandé.