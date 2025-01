Un sauteur à ski révèle publiquement son homosexualité

1/7 Andrzej Stekala a vécu de tristes semaines. Photo: Instagram/andrzejstekala

Ramona Bieri

«Ce que je vais dire est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie.» C'est par ces mots chargés d'émotion qu'Andrzej Stekala, sauteur à ski polonais de 29 ans, s'est exprimé sur Instagram. Puis, dans un élan de sincérité, il a ajouté: «Je veux que vous connaissiez mon vrai moi. Je suis homosexuel».

Pendant des années, le Polonais a caché son orientation par peur des conséquences: «J’avais peur que tout ce pour quoi j’ai travaillé si dur soit réduit à néant si j’admettais qui je suis vraiment». Mais aujourd'hui, il ne veut plus vivre dans l'ombre.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Un amour silencieux brisé par un drame

Ce coming-out, aussi courageux soit-il, trouve son origine dans une tragédie. Stekala a perdu son grand amour en novembre dernier, avec qui il partageait sa vie depuis 2016. «Il était tout pour moi – mon foyer, l’élu de mon cœur», confie-t-il. Sur les réseaux sociaux, le sauteur polonais a publié des photos et vidéos de leur vie commune, illustrant la profondeur de leur lien. «Nous nous sommes aimés en silence, cachant notre amour au monde pour protéger notre plus grand trésor», écrit-il.

Aujourd'hui, les mots lui manquent pour décrire la douleur immense qui l'habite. «Le monde que nous avions construit ensemble s’est brisé en morceaux. Chaque jour sans lui est une lutte, mais aussi un rappel de la manière inconditionnelle dont j’ai aimé et dont j’ai été aimé», confie-t-il.

Une période sportive difficile

Avec la nouvelle année, Stekala aspire à un nouveau départ. Il a décidé de ne plus cacher qui il est, en partie pour honorer la mémoire de son partenaire disparu: «Je sais qu’il aurait voulu que je continue à vivre en paix avec moi-même». Il conclut son message par une promesse bouleversante: «Je porterai son nom dans mon cœur jusqu’à la fin de mes jours».

Sur le plan sportif, Andrzej Stekala traverse également une période compliquée. Quatre ans après avoir terminé sixième de la Tournée des Quatre Tremplins, il n’est pas au départ cette saison. Double médaillé de bronze en équipe (aux Championnats du monde de saut à ski 2020 et aux Mondiaux 2021), le Polonais n’a participé qu’à une seule épreuve de Coupe du monde cette saison. Lors des qualifications à Wisla, en Pologne, il n’a pas réussi à se qualifier à deux reprises.

Malgré ces épreuves sur et en dehors des tremplins, Andrzej Stekala montre une force admirable en partageant son histoire et en assumant pleinement son identité. Un acte qui pourrait inspirer bien d'autres, dans le monde du sport et au-delà.