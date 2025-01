Voici les dernières informations concernant les blessés de Bormio

Voici les dernières informations concernant les blessés Cyprien Sarrazin, Gino Caviezel et Arnaud Boisset

1/5 Lors de l'entraînement final de la descente du «Stelvio» à Bormio, Cyprien Sarrazin... Photo: AFP

Marcel W. Perren

Après l’effroyable accident dont il a été victime lors de la semaine du Nouvel An, Cyprien Sarrazin débute l’année 2024 avec une note positive: le skieur français a pu quitter le service de soins intensifs le 1er janvier. Victime d’une hémorragie cérébrale après sa chute à Bormio, Sarrazin est toujours hospitalisé à Sondalo, en Italie. Sauf complication, le trentenaire devrait être transféré ce vendredi dans un hôpital à Lyon.

«Lorsque Cyprien a reçu la visite de sa mère à l’hôpital, il a déjà pu avoir une conversation correcte avec elle, a confié Stéphane Mougin, chef de course chez Rossignol, l’équipementier du skieur. Malgré cette amélioration encourageante, son entourage se prépare à une longue période de rééducation. En conséquence, Sarrazin, qui s’était imposé comme le principal rival de Marco Odermatt en descente et super-G la saison dernière, ne devrait pas retrouver les pistes de la Coupe du monde avant l’hiver prochain.

Gino Caviezel en attente de diagnostic

La poursuite de la saison s’annonce également compliquée pour Gino Caviezel, blessé lors du super-G de Bormio. En accrochant une porte avec son ski droit, le Grison a subi une «blessure complexe au genou», selon un communiqué de Swiss-Ski publié le 28 décembre. Cependant, l’important gonflement de son genou droit empêche encore de poser un diagnostic précis.

Ce jeudi, le skieur grison a déclaré à Blick via WhatsApp: «Je vais passer toute la journée à faire des examens complémentaires. J’espère que cela nous permettra d’élaborer un bon plan». L’avenir immédiat du skieur suisse reste donc incertain.

Arnaud Boisset prêt à revenir

Dans un contexte plus optimiste, Arnaud Boisset semble enfin voir le bout du tunnel. Victime d’une lourde commotion cérébrale et de contusions au visage et à l’épaule lors d’une chute à Beaver Creek en début de saison, le Bas-Valaisan a pu reprendre l’entraînement.

Son retour à la compétition est prévu pour le 17 janvier, lors du super-G du Lauberhorn à Wengen. Le Valaisan avait marqué les esprits l’hiver dernier en décrochant son premier podium en Coupe du monde, une troisième place lors du super-G final à Saalbach.

Si le début de cette nouvelle année apporte son lot de bonnes nouvelles, les blessures de Sarrazin et Caviezel rappellent combien la discipline reste exigeante et impitoyable. Alors que certains se battent pour revenir, d’autres, comme Marco Odermatt, devront poursuivre leur domination face à des adversaires affaiblis, mais déterminés à revenir encore plus forts.