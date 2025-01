Dario Wüthrich va jouer malgré le drame qui le touche

Dario Wüthrich a perdu sa compagne dans une avalanche. Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dario Wüthrich vit une période terrible. Le défenseur du HC Ambri-Piotta a connu la douleur de perdre son amie Sophie Hediger, emportée tragiquement par une avalanche peu avant les fêtes de fin d'année. Depuis ce terrible 24 décembre dernier, le hockeyeur n'a pas été engagé en championnat, son équipe étant en pause.

Ce jeudi soir (19h45), le club léventin sera de retour sur la glace à l'occasion d'une rencontre de championnat face aux Langnau Tigers. Et dans les rangs tessinois, Dario Wüthrich sera sur la glace avec son numéro 59 sur les épaules. Depuis le drame, le défenseur ne s'était pas exprimé. Quelques heures avant son retour au jeu, il a publié une lettre pour expliquer son choix.

«Chers fans de hockey et de sport,

J'ai décidé de jouer ce soir avec mon équipe lors du match contre Langnau. Ce soir, ma famille et les proches de ma chère Sophie seront présents à Ambrì pour me soutenir et être à mes côtés.

Nous sommes convaincus que Sophie aurait voulu que je donne tout pour Ambrì. Ensemble, avec mon équipe, nous jouerons aujourd'hui en mémoire de Sophie et nous voulons livrer un bon match.

Je tiens à remercier chaleureusement mes coéquipiers, le HCAP et la direction. Ils m'ont soutenu durant ces dernières heures et ces jours difficiles.

Mon souhait est de dédier, en cas de victoire, «La Montanara» à Sophie. Cette chanson convient parfaitement à ma Sophie, qui n'est malheureusement plus avec nous – mais qui, j'en suis sûr, chantera avec nous où qu'elle soit.

Dario Wüthrich»

Des mots touchants de la part d'un homme qui vit une période particulièrement compliquée et qui, à n'en pas douter, jouera davantage qu'un simple match ce jeudi soir dans la patinoire de son club.