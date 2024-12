La victime de l'avalanche était un cadre suisse de la course d'orientation

La victime de l'avalanche était un cadre suisse de la course d'orientation

Vendredi, une avalanche a emporté un randonneur près du Glacier de Chelion, dans la région d'Arolla. Photo: Kantonspolizei Wallis

Cédric Hengy

Tragédie en Valais: vendredi après-midi, deux randonneurs à ski progressaient avec une distance de sécurité entre eux depuis le Glacier de Chelion en direction des échelles de fer du Pas de Chèvre dans la région d'Arolla. Soudain, la masse de neige qui se trouvait sous les skis de l'un d'eux s'est détachée, comme l'indique la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Par la suite, le jeune homme de 27 ans a été emporté par l'avalanche jusqu'au bout de la pente.

Les sauveteurs, qui se sont rendus sur place avec un hélicoptère d'Air-Glaciers, ont rapidement localisé la victime sous la masse de neige. Malgré les mesures de réanimation mises en place et le transfert à l'hôpital de Sion, l'homme a succombé à ses blessures. Le défunt est le coureur d'orientation Pascal Buchs.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Il participait régulièrement aux courses de Coupe du monde

«Nous devons dire adieu beaucoup trop tôt à un collègue apprécié, un homme débordant de joie de vivre et un athlète prometteur. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches, à qui nous adressons nos plus sincères condoléances», a déclaré Sabrina Meister, responsable du sport de compétition chez Swiss Orienteering, dans un communiqué publié sur le site de l’organisation.

Sur Instagram, Swiss Orienteering a écrit : «Nos pensées vont à sa famille et à ses amis. Nous leur adressons nos plus sincères condoléances.» Depuis 2018, Buchs faisait partie de l’équipe d’élite et remportait régulièrement des médailles aux championnats suisses.

Deuxième victime d’avalanche cet hiver

La police cantonale, l’Organisation cantonale valaisanne de sauvetage, Air Glaciers, des spécialistes ainsi que des conducteurs de chiens d’avalanche sont intervenus. Le ministère public a ouvert une enquête.

Le jeune homme est le deuxième athlète d’une avalanche cet hiver. Quelques jours auparavant, Sophie Hediger, snowboardeuse de 26 ans, avait perdu la vie dans une avalanche à Arosa. Selon l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, 22 accidents d’avalanche se sont déjà produits cet hiver.