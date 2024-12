1/6 Une journée de snowboard était une bonne journée pour Sophie Hediger. Photo: keystone-sda.ch

Nicola Abt

Je me trouve à côté du tremplin de saut à ski d'Engelberg, dans le canton d'Obwald, lorsque Sophie Hediger décroche le téléphone. «Bonjour Nicola, c'est gentil de m'appeler», me dit une voix sympathique. Je m'étais annoncée via Whatsapp. Elle est dans le train pour Arosa, dans les Grisons, et a du temps libre, explique la championne de snowboardcross, âgée de 26 ans.

C'était vendredi après-midi, peu après 16h. Trois jours plus tard, Sophie Hediger meurt dans une avalanche à Arosa. La nouvelle me laisse sans voix. Je la lis deux fois, trois fois, quatre fois et je n'arrive toujours pas à y croire. Mes pensées vont à sa famille et à son ami et joueur de hockey Dario Wüthrich. Je l'ai rencontré récemment à Zurich après un match d'Ambri.

Nous avons également parlé de Sophie. Il était heureux qu'elle ait enfin trouvé un nouveau sponsor. Maintenant, il doit continuer à vivre sans elle. Les larmes me viennent aux yeux. Puis je me souviens de la super conversation que j'ai eue avec Sophie. Je voulais lui parler d'une éventuelle histoire à écrire avant les championnats du monde à domicile fin mars à Saint-Moritz.

Avant même que je ne pose la première question, elle a voulu savoir ce qui se passait chez moi. «Tu es déjà sorti?», m'a-t-elle répondu en riant. Je n'ai pu m'empêcher de sourire et d'expliquer pourquoi la musique était si forte. C'était la deuxième manche d'entraînement des sauteurs à ski.

Ce week-end-là, le tremplin d'Engelberg allait accueillir deux épreuves de la Coupe du monde. «Oh, tu veux que je t'appelle plus tard, quand tu seras de retour au chaud?», a-t-elle demandé. J'ai refusé en la remerciant. Je voulais enfin en savoir plus sur une personne que je n'avais vue que de loin jusque-là. La saison dernière, Sophie Hediger était montée deux fois sur le podium de la Coupe du monde.

Une journée sur la planche est une bonne journée

Elle m'a raconté son enfance à Horgen, dans le canton de Zurich, et comment elle avait découvert très tôt sa passion pour le snowboard. Même par téléphone, j'ai remarqué à quel point elle était passionnée. «Chaque jour où je peux me tenir debout sur ma planche est un bon jour».

Lorsque je l'ai félicitée pour son nouveau sponsor, elle m'a parlé de la difficulté de trouver de nouveaux partenaires. «En tant que sport marginal, nous sommes peu présents dans les médias et donc pas vraiment attractifs. Il est presque impossible d'obtenir un nouveau sponsor». Puis le silence s'est soudain fait.

Sophie Hediger m'avait mis en garde au début de l'entretien. «Peut-être que tu ne m'entends plus en partie. Le réseau ici en haut n'est pas le meilleur». Deuxième tentative. «Je suis méga désolée».

Elle a souligné à quel point le soutien de ses parents avait été important dans sa vie. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, la connexion a de nouveau été interrompue.

Le parcours des championnats du monde lui aurait convenu

Troisième tentative. Elle s'excuse à nouveau. Nous avons dû rire et parler de l'avenir. Ses chances d'avoir une médaille aux championnats du monde auraient été bonnes. «Ce parcours me convient bien». La saison dernière, elle était montée sur le podium à Saint-Moritz. Et qu'en est-il des Jeux olympiques de 2026 en Italie? Sophie Hediger n'a pas réfléchi deux secondes pour répondre. «Là-bas, je veux une médaille».

C'est la dernière phrase que j'ai entendue d'elle – pour toujours. Le lien s'est à nouveau rompu. En écrivant cette ligne, je ne cesse de jeter un coup d'œil à mon téléphone portable. Nous voulions nous parler encore une fois au téléphone pendant les fêtes.

Malheureusement, j'attendrai en vain toute ma vie ton appel. Cela m'aurait fait plaisir de m'entretenir encore une fois avec toi de ta plus grande passion. Repose en paix, Sophie.