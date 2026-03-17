Emmenées par la skip Xenia Schwaller, les curleuses suisses ont fait oublier leur mauvais départ aux championnats du monde. Dans la nuit de lundi à mardi, elles ont remporté leur quatrième victoire consécutive.

Un quatrième succès pour les curleuses suisses aux Mondiaux

Un quatrième succès pour les curleuses suisses aux Mondiaux

Lino Dieterle

Après leur victoire 9-5 face à Écosse lundi soir, les Suissesses Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner enchaînent avec un succès 8-55 contre la Turquie. Il s'agit de leur quatrième victoire consécutive après la défaite initiale contre le Japon.

Le Canada encore invaincu

La décision a été faite par les Suissesses dans un match serré grâce à un coup de deux au neuvième end. Les Turques ont abandonné la partie en raison d’un retard de trois points. Un coup de trois au quatrième end s'est avéré déterminant pour le succès suisse. Auparavant, les Turques avaient volé une pierre pour mener 2-1, mais les Suissesses ont immédiatement réagi en reprenant l’avantage 4-2 et n'ont plus perdu le contrôle par la suite.

Avec quatre victoires en cinq matches, les rookies de ces championnats du monde sont en route pour les demi-finales. Dans le tournoi, seules les Canadiennes (quatre victoires) restent invaincues. Mardi soir, la compétition se poursuivra avec un match contre le Danemark à 21 heures.