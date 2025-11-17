DE
FR

A l'aise au Japon
Marcel Hug s'impose pour la douzième fois à Oita

Marcel Hug est toujours invaincu cette saison sur le marathon en fauteuil roulant. Il a même d'ailleurs failli battre son record du monde.
Publié: 10:41 heures
Partager
Écouter
Marcel Hug (ici à New York) a triomphé pour la 12e fois dans le marathon d'Oita lundi
Photo: SARAH YENESEL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Thurgovien a remporté pour la douzième fois le marathon d'Oita au Japon, fêtant ainsi son huitième succès de la saison en autant de départs sur la distance.

Vainqueur pour la septième fois à New York au début du mois, Marcel Hug s'est approché à quatre secondes de son propre record du monde lundi. Il a franchi la ligne d'arrivée avec environ quatre minutes d'avance sur le Chinois Luo Xingchuan, deuxième.

Manuela Schär n'est pas en reste puisqu'elle a triomphé pour la cinquième fois dans la ville japonaise lundi. La Lucernoise a distancé ses premières poursuivantes, sa compatriote Patricia Eachus et la Japonaise Nakamine Tsubasa, de plus de six minutes. La gagnante de l'année dernière, Catherine Debrunner, avait renoncé à prendre le départ.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus