2e en demi-finale
Ditaji Kambundji en finale aux Mondiaux de Tokyo

Ditaji Kambundji est en finale du 100 m haies des Mondiaux de Tokyo. La Bernoise de 23 ans a pris la 2e place de sa demi-finale en 12''44.
Publié: 14:39 heures
Ditaji Kambundji est qualifiée pour la finale du 100 m haies des Mondiaux.
Photo: MICHAEL BUHOLZER
ATS Agence télégraphique suisse

C'est sans trembler que Ditaji Kambundji s'est hissée en finale mondiale. Avec un temps de réaction correct, la Bernoise a pu immédiatement trouver la bonne cadence. Elle avait l'Américaine Grace Stark à ses côtés et s'est battue jusqu'au bout avec elle. Stark l'a emporté en 12''37, mais Kambundji a devancé sans problème la Jamaïcaine Ackera Nugent (12''63).

Toujours sur les haies mais masculines cette fois-ci, Jason Joseph s'est qualifié pour les demi-finales du 110 m haies. Le Bâlois de 26 ans a remporté sa série en 13''27. Joseph a commencé doucement sa course, il a d'ailleurs eu le moins bon temps de réaction, avant d'accélérer pour casser sur la ligne et enlevé cette série devant le Français Wilhem Belocian. Le Bâlois a battu le Tricolore de deux millièmes. Les demi-finales et la finale auront lieu mardi.

Incapable de franchir les 8 mètres (7,98, 7,99 et 7,95 m), Simon Ehammer aura quand même l'opportunité de prendre part à la finale de la longueur. L'Appenzellois a eu chaud puisqu'il termine au 11e rang des qualifications où les 12 premiers sont qualifiés pour la finale de mercredi.

Angelica Moser aussi en finale

Angelica Moser s'est elle qualifiée pour la finale de la perche sans grande difficulté. La Zurichoise de 27 ans a franchi 4,45 m et 4,60 m dès son premier essai, même si ses sauts n'étaient pas techniquement parfaits. Mercredi, Moser fera partie des candidates à une place sur le podium. Ce serait pour elle la première médaille au niveau mondial en plein air. Il y a un an, elle avait terminé 4e aux JO de Paris.

Ce n'est en revanche pas passé pour Lea Bachmann et Pascale Stöcklin, toutes deux éliminées à 4,45 m.

Engagé en séries du 400 m haies, Julien Bonvin n'a pas réussi l'exploit de se qualifier pour les demi-finales. Le Valaisan de 26 ans a pris la 9e et dernière place de sa course (49''53) en calant sur la fin.

