D'une piste à l'autre
Cette Suissesse passera de l'athlétisme au bob cet hiver!

La sprinteuse Salomé Kora se lance dans le bobsleigh cet hiver. Après les Mondiaux d'athlétisme à Tokyo, elle deviendra pousseuse pour Inola Blatty en Coupe du monde, visant une participation aux Jeux Olympiques d'hiver.
Publié: il y a 23 minutes
Salomé Kora va faire ses débuts en bob à 2 cet hiver.
Photo: MICHAEL BUHOLZER
ATS Agence télégraphique suisse

Salomé Kora change de sport pour l'hiver. Après les Championnats du monde de Tokyo, la sprinteuse rejoindra les pistes de bob en tant que pousseuse d'Inola Blatty, comme l'a confirmé Swiss Sliding. Blatty était également sprinteuse et coureuse de haies avant de se tourner vers le bob. La Lucernoise de 27 ans a participé à la Coupe d'Europe la saison dernière et a terminé 2e en bob à deux.

Dimanche, Kora avait révélé dans une interview à SRF qu'elle participerait à la saison de Coupe du monde de bob cet hiver. «Mon objectif est de participer aux JO d'hiver. Je me réjouis de cette aventure, a déclaré la St-Galloise de 31 ans.

