ATS Agence télégraphique suisse
Le Kényan Brian Kipchumba a remporté dimanche les 20 km de Lausanne en 1h00'49. Sa compatriote Sylvia Changeiwo (26 ans) s'est imposée en 1h06'23 chez les femmes.
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Brian Kipchumba a devancé l'Italien Xavier Chevrier de neuf secondes et l'Ethiopien Neda Muleta (1h02'15). Le meilleur Suisse se nomme François Leboeuf (7e, 1h05'11).
La Zurichoise Fabienne Schlumpf (35 ans) a quant à elle dû s'avouer vaincue derrière un quatuor de Kényanes. La détentrice du record de Suisse du marathon a concédé 3'16 à Sylvia Changeiwo.
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