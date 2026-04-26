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20KM de Lausanne
Les Kényans s'imposent à Vidy, Fabienne Schlumpf cinquième

L'édition 2026 des 20KM de Lausanne a été remportée par le Kényan Brian Kipchumba. Chez les femmes, les Kényanes ont même réalisé un quadruplé, reléguant Fabienne Schlump à la cinquième place.
Publié: il y a 42 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Brian Kipchumba s'est imposé avec neuf secondes d'avance sur son dauphin.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Kényan Brian Kipchumba a remporté dimanche les 20 km de Lausanne en 1h00'49. Sa compatriote Sylvia Changeiwo (26 ans) s'est imposée en 1h06'23 chez les femmes.

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Brian Kipchumba a devancé l'Italien Xavier Chevrier de neuf secondes et l'Ethiopien Neda Muleta (1h02'15). Le meilleur Suisse se nomme François Leboeuf (7e, 1h05'11).

La Zurichoise Fabienne Schlumpf (35 ans) a quant à elle dû s'avouer vaincue derrière un quatuor de Kényanes. La détentrice du record de Suisse du marathon a concédé 3'16 à Sylvia Changeiwo.

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