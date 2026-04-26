AFP Agence France-Presse
Sabastian Sawe (29 ans) est devenu le premier athlète à courir un marathon en moins de deux heures, dimanche à Londres, où le Kényan a conservé son titre devant l'Éthiopien Yomif Kejelcha et l'Ougandais Jacob Kiplimo.
Sawe a franchi la ligne d'arrivée devant Buckingham Palace après 1 heure, 59 minutes et 30 secondes et pulvérisé l'ancien record du monde établi par Kelvin Kiptum en 2 heures, 1 minute et 25 secondes en avril 2023, moins d'un an avant son décès dans un accident de voiture.
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