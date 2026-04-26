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Exploit au Marathon de Londres
Le Kényan Sabastian Sawe premier homme de l'histoire sous les 2 heures

Sabastian Sawe a marqué l'histoire à Londres ce dimanche. Il devient le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures avec un temps record de 1h59'30''.
Publié: il y a 48 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
Sawe a franchi la ligne d'arrivée après 1 heure, 59 minutes et 30 secondes.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Sabastian Sawe (29 ans) est devenu le premier athlète à courir un marathon en moins de deux heures, dimanche à Londres, où le Kényan a conservé son titre devant l'Éthiopien Yomif Kejelcha et l'Ougandais Jacob Kiplimo.

Sawe a franchi la ligne d'arrivée devant Buckingham Palace après 1 heure, 59 minutes et 30 secondes et pulvérisé l'ancien record du monde établi par Kelvin Kiptum en 2 heures, 1 minute et 25 secondes en avril 2023, moins d'un an avant son décès dans un accident de voiture.

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