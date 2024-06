De nouveaux meetings renversent l'athlétisme: fin de Weltklasse Zürich?

1/5 Shacarri Richardson exulte en 2023 après sa victoire sur 100 mètres à Zurich: l'Américaine participera-t-elle à l'avenir aux nouveaux événements d'athlétisme plutôt qu'à ceux organisés en Suisse?

Cela résonne avec fracas et éclat sur la scène de l'athlétisme. Dans quelques jours, deux nouveaux formats d'événements feront leur apparition, possédant tous les atouts pour ébranler la structure bien établie de la Diamond League. Une série pourtant bien établie.

Les diamants, tels que ceux de la Weltklasse Zürich, perdront-ils bientôt de leur éclat? D'une part, il y a «l'Ultimate Championship» de World Athletics. C'est une nouvelle forme de finale de saison, où les meilleurs athlètes se rencontrent les années sans championnat du monde et se partagent une cagnotte de 8,9 millions de francs. La première édition de l'Ultimate Championship aura lieu du 11 au 13 septembre 2026 à Budapest.

La superstar Michael Johnson lance une série de coureurs

Et puis il y a encore «Grand Slam Track». Derrière cette nouvelle série – réservée aux sprinters et aux coureurs jusqu'à 5000 mètres de distance de course – se cache entre autres la légende de l'athlétisme Michael Johnson. Les dates clés: lancement à partir de 2025 avec quatre événements par an, dont deux aux États-Unis. Les lieux exacts n'ont pas encore été fixés. Montant total des prix: 11,2 millions de francs. «Nous révolutionnons le paysage des événements de course à pied», annonce déjà Michael Johnson.

Deux nouveaux formats de spectacles avec des prix attractifs – à l'avenir, les stars de l'athlétisme préféreront-elles ces nouvelles séries plutôt que de participer à Zurich? «Nous n'avons pas peur de perdre notre position. Les nouvelles idées semblent intéressantes et nous sommes impatients de voir comment elles seront mises en œuvre.», déclare le président Christoph Joho au Blick.

Contact intensif entre la Diamond League et World Athletics

Christoph Joho est co-directeur du meeting Weltklasse Zürich et, en tant que vice-président de la Diamond League, il se porte également garant de la série mondiale établie: «Depuis 2010, la Wanda Diamond League est la série de meetings internationale la plus haute et la colonne vertébrale de l'athlétisme international de haut niveau. Chaque année, plus de 1000 athlètes ont la possibilité de participer à des compétitions de haut niveau. La Weltklasse Zürich elle-même a une tradition bientôt centenaire de faire venir les meilleures stars de l'athlétisme à Zurich devant une salle comble.»

Christoph Joho décrit qu'il y a des contacts intensifs, que les dates doivent à l'avenir se compléter au lieu de se concurrencer: «Spécialement pour l'Ultimate Championship, la Diamond League est en train d'échanger avec son partenaire World Athletics afin de créer un lien fort entre les Championnats et la série et de lier encore plus étroitement les formats.»

Ce qui est certain: rien ne change pour 2024. Weltklasse Zürich aura lieu le 5 septembre comme avant–dernier événement de la saison de la Diamond League.