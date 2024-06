Noemi Rüegg se sentait à l'étroit dans son ancienne formation. La conséquence? Elle a changé d'équipe, s'est accordée plus de temps libre et a rapidement fêté une première victoire.

La cycliste professionnelle Noemi Rüegg plus forte que jamais

1/7 Noemi Rüegg a derrière elle des années compliquées mais instructives.

Mathias Germann

«Quand on m'a dit que j'allais obtenir un contrat chez Jumbo-Visma, un grand rêve s'est réalisé.» C'était il y a un peu moins de trois ans. Noemi Rüegg, 23 ans, avait les larmes aux yeux.

Et aujourd'hui? Elle jette un regard mitigé sur ses deux années passées dans l'équipe néerlandaise. Elle a beaucoup appris, dit-elle. Et que l'équipe était extrêmement professionnelle. «Mais tout était très strict. Je n'étais qu'une assistante et je n'ai jamais eu la chance de faire un résultat personnel», raconte-t-elle.

Première course, première victoire

Noemi Rüegg est très empathique et sociale. «J'avais l'impression que je devais rentrer dans cette boîte. Je n'avais pas le droit d'en sortir et j'avais toujours peur de faire des erreurs.»

Le changement d'équipe pour la structure américaine EF Education était la conséquence logique. Et voilà: dès sa toute première course avec le maillot rose sur les épaules, Noemi Rüegg a remporté sa première course professionnelle à Majorque. «C'était vraiment cool. Et même si la saison des classiques ne s'est pas déroulée comme je l'aurais souhaité, j'ai fait un pas en avant.»

Elle fait la fête désormais

Le changement d'équipe n'a pas été le seul facteur de changement pour Noemi Rüegg. Non, elle a elle-même remarqué que, malgré son dévouement au cyclisme, elle devait s'accorder plus de plaisir. «Après la saison dernière, je suis sortie beaucoup plus souvent qu'avant.»

Ce n'était pas comme si Rüegg sortait jusqu'à 4 heures du matin. Elle a plutôt profité de son temps libre avec ses amis – sans la pression qui l'accompagne si souvent. «J'avais vraiment besoin de ça. J'ai remarqué que si je me concentre uniquement sur le sport et que je ne m'autorise plus rien, cela devient difficile.»

Noemi Rüegg va-t-elle maintenant frapper à la fin du Tour de Suisse féminin? «Ce serait bien. Je vais essayer.», annonce-t-elle.