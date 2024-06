Jolanda Neff réapprend à rouler après ses problèmes de respiration

1/5 Jolanda Neff dans le contre-la-montre en montagne vers Villars-sur-Ollon.

Matthias Dubach et Mathias Germann

Jolanda Neff, 31 ans, se trouve dans une véritable course contre la montre. La championne olympique de VTT a enfin reçu un diagnostic crucial expliquant ses problèmes de respiration lors des courses et des entraînements de ces dernières années: ses cordes vocales se contractent, empêchant presque l'oxygène d'atteindre ses poumons. Une bonne technique de respiration peut résoudre ce problème, mais le temps presse. Dans six semaines, la course olympique aura lieu à Paris.

«Tout ce que je peux faire maintenant, c'est m'entraîner», simplifie-t-elle. La cycliste de Suisse orientale doit apprendre à respirer plus lentement sur son vélo. Cela semble simple, mais c'est loin de l'être en plein effort. Son premier bloc d'entraînement intensif après le diagnostic est le Tour de Suisse. Après la deuxième étape, elle s'est confiée à Blick: «Je m'exerce assidûment à cette nouvelle technique de respiration. C'est comme un instrument. Au début, il faut savoir sur quels boutons appuyer. Mais à un moment donné, la musique vient d'elle-même.»

Au moins, les jambes font à nouveau mal

Assimiler une nouvelle technique de respiration en quelques jours? Neff n'en est pas encore là. «J'ai mal aux jambes. Ce n'est pas très agréable, mais cela montre que je suis sur la bonne voie», rigole-t-elle. La Saint-Galloise doit réapprendre à ressentir son effort physique, notamment la sensation de brûlure dans ses jambes. «Avant, quand je voulais aller vite, je ne pouvais plus respirer. La douleur en respirant était si intense que je ne pouvais plus atteindre la zone où je sentais mes jambes», explique-t-elle après le contre-la-montre en montagne vers Villars-sur-Ollon.

La question de savoir quand Jolanda Neff reprendra le VTT après le Tour de Suisse reste ouverte. Elle planifie son programme à court terme jusqu'à Paris. Que ce soit la Coupe du monde de VTT à domicile à Crans-Montana (ce week-end), la Coupe du monde aux Gets (6-7 juillet) ou les Championnats suisses à Echallens (12-14 juillet), tout est encore indécis.

Sa meilleure alliée: la pluie

Indépendamment de la nouvelle technique de respiration, quelque chose l'aiderait en tout cas à défendre son titre olympique le 28 juillet: la pluie. «Plus il fait chaud et humide, mieux c'est pour les cordes vocales. Le temps a une influence énorme sur moi. Je n'en avais pas conscience il y a encore deux semaines».

Lors de son titre olympique de 2021 à Tokyo? Il y a eu de la pluie dans la nuit et le parcours était totalement humide. En 2022, son premier titre mondial depuis 2018 au Canada? Sous une pluie battante. «Quand je regarde en arrière maintenant, je vois un schéma, dit Neff. Je suis très contente que nous ayons maintenant trouvé le problème.»